«Матч ТВ» продал нападающего Ромарио в Lit Energy за пиццу после каждой игры. Сделка оценивается в 160 коробок пиццы
«Матч ТВ» продал 24-летнего нападающего Романа Пирмамедова в Lit Energy блогера Михаила Литвина за сезонный абонемент на пиццу.
«Матч ТВ» будет получать пиццы после каждой своей игры в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги.
Клуб сообщил, что всего за сезон получит примерно 160 коробок пицц.
Ромарио перешел в «Матч ТВ» перед Кубком Медиалиги-2025. Форвард провел за клуб 5 матчей, отметился 1 голом и 1 голевой передачей.
В профессиональном футболе Пирмамедов выступал за казанский «Сокол», «Рубин-2», «Зенит» Пенза и «Фанком».
Напомним, Lit Energy возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В принципе, настоящая цена подавляющего большинства российских футболистов такой и должна быть.
Честно говоря, даже такая цена великовата))
Цирк
Права на показ ЧМ продадите за бургер? Окко не откажется купить
Чё за шляпа?
котелок
Вот они какие... Рыночные отношения 🤣
Чтоб эта медиалига сдохла
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем