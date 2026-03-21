«Матч ТВ» продал нападающего Ромарио в Lit Energy за пиццу после каждой игры. Сделка оценивается в 160 коробок пиццы

«Матч ТВ» продал нападающего Ромарио в Lit Energy за пиццу после каждой игры.

«Матч ТВ» продал 24-летнего нападающего Романа Пирмамедова в Lit Energy блогера Михаила Литвина за сезонный абонемент на пиццу.

«Матч ТВ» будет получать пиццы после каждой своей игры в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги .

Клуб сообщил, что всего за сезон получит примерно 160 коробок пицц.

Ромарио перешел в «Матч ТВ» перед Кубком Медиалиги-2025. Форвард провел за клуб 5 матчей, отметился 1 голом и 1 голевой передачей.

В профессиональном футболе Пирмамедов выступал за казанский «Сокол », «Рубин-2 », «Зенит » Пенза и «Фанком ».

Напомним, Lit Energy возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.