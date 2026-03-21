Глава Медиалиги Осипов: «По качеству показа мы на шаг впереди всей планеты. Без обид к любым другим видам спорта»

Николай Осипов: по качеству показа мы на шаг впереди всей планеты.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что показ матчей МФЛ – лучший в мире, за исключением, возможно, американских лиг.

«Я горжусь тем, какого качества картинку мы даем. Без обид к любым другим видам спорта, но могу смело сказать, что качеством показа, графической обвязкой и событийностью мы на шаг впереди всей планеты.

Нет нигде лучше показа, чем у нас, за исключением, может быть, американских спортивных лиг. Но это самая богатая индустрия в мире, если брать спорт и развлечения. Но локально: Европа, Азия и между ними Россия – то лучше нас никто спорт не показывает. У нас вы получите искреннее эстетическое удовольствие», – сказал Осипов.

