Слон о своих словах, что «Строгино» – отбросы юношеского футбола»: «Сильно жалею. Были причины так сказать, но я ошибся на эмоциях»

Слон жалеет о своих словах, что «Строгино» – отбросы юношеского футбола».

Экс-хавбек 2Drots и руководитель Prime Squad Владислав Ослоновский жалеет, что назвал игроков «Строгино» отбросами юношеского футбола.

Напомним, по завершении игры 1-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и «Строгино» (1:0) в 2024 году Слон назвал команду соперника «отбросами юношеского футбола». КДК РФС оштрафовал полузащитника 2D на 250 тысяч рублей.

«Я очень сильно жалею о том, что когда-то назвал игроков «Строгино » отбросами юношеского футбола. Я по-прежнему считаю, что на то были причины, но я ошибся на эмоциях.

Были моменты, где нужно было вести себя корректнее. Но я стал по-настоящему популярен, когда стал себя так вести. Слащавого и доброго Слона все любили, но он был никому неинтересен. Как только я стал базарить, я понял, что такое популярность.

Я ярко играл, потом ярко говорил после игры. Я горжусь тем, что из футболиста смог превратиться в медиафутболиста», – сказал Слон.