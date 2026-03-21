Экс-хавбек «Броуков» и ФК «10» Сэк – игрок 2Drots. Полузащитник занимает 6-е место по гол+пас в НаПике

Владислав Сакадеев – игрок 2Drots.

2Drots объявили о подписании 28-летнего полузащитника.

Ранее Сакадеев выступал за «Тандем », «Броуков», «Рому » и «Народную Команду». Вторую часть Кубка Лиги-2025 и Суперкубок провел в ФК «10», но ни разу не сыграл за клуб.

В НаПике Сэк выступает за Fight Nights . Он находится на шестом месте по гол+пас с 26 голевыми действиями.

Ранее 2Drots подписали экс-хавбека «Броуков» Артема Абрамяна.