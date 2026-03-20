Глава МФЛ Осипов: «Качество футбола в Медиалиге не сильно хуже, чем в матче «Реал» – «Барселона»

Николай Осипов: в МФЛ качество игры не сильно хуже, чем в матче «Реал» – «Барса».

«Я считаю, если ты любишь футбол, то ты не можешь не смотреть Медиалигу. Это самый настоящий футбол из тех, что вы могли где бы то ни было увидеть. Это тот футбол, в который каждый из нас влюбился в детстве за его открытость, честность и искренность.

А качество у нас не сильно хуже, чем в матче «Реал » – «Барселона ». Безусловно, там играют уникальные и лучшие люди на планете, но и здесь играют далеко не низы людей, стремящихся или умеющих играть в футбол», – сказал Осипов.