Глава МФЛ Осипов: «Качество футбола в Медиалиге не сильно хуже, чем в матче «Реал» – «Барселона»

Николай Осипов: в МФЛ качество игры не сильно хуже, чем в матче «Реал» – «Барса».

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что качество футбола в МФЛ не сильно хуже, чем в матче «Реал» – «Барселона».

«Я считаю, если ты любишь футбол, то ты не можешь не смотреть Медиалигу. Это самый настоящий футбол из тех, что вы могли где бы то ни было увидеть. Это тот футбол, в который каждый из нас влюбился в детстве за его открытость, честность и искренность.

А качество у нас не сильно хуже, чем в матче «Реал» – «Барселона». Безусловно, там играют уникальные и лучшие люди на планете, но и здесь играют далеко не низы людей, стремящихся или умеющих играть в футбол», – сказал Осипов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Александра Шокурова
Куда смотрят санитары?
Ответ Moffo
Куда смотрят санитары?
На качество футбола в медиалиге вероятно 😂👍
Ответ Moffo
Куда смотрят санитары?
Пошутил наверно человек. Но все равно галоперидол ему на всякий случай вкололи✋
Как отключить новости именно про медиафутбол?
Ответ casper jr
Как отключить новости именно про медиафутбол?
😂😂👍🏼
Я с дивана упал, когда это прочитал
Ответ Roman Popov
Сдурел что ли
Не сейчас, а когда стал "президентом" МФЛ
После таких новостей и становится понятно, почему медиа футбол обречен на провал
У нас же вроде публичная пропаганда веществ запрещена сейчас?
Так Реал и Барсу ещё никто не оскорблял!
Самое глупое - это комментировать глупости
Ответ Ржевский
Самое глупое - это комментировать глупости
Мы уже прокомментировали 🤣
