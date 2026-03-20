  «Nike, Volkswagen, Red Bull и другие были партнерами Медиалиги. И потом 24 февраля 2022-го, добрый вечер: «Вы русские, с вами бог, но мы не с вами». Глава МФЛ о сорвавшихся сделках
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о партнерах, которые были у МФЛ до 24 февраля 2022 года.

«В конце 2021-го у нас был бюджет на реализацию проекта свыше 500 миллионов рублей.

У нас были партнеры: Nike, Volkswagen, Red Bull, «Тинькофф», «ВК» и еще миллион всего. Были заключены соглашения и договоры.

И 24 февраля 2022-го, добрый вечер. Все говорят: «О, вы русские, с вами бог, но мы не с вами. Давайте-ка до свидания».

Закрывается бюджет на маркетинг в России. «Тинек» и «ВК» говорят: «Добрый вечер, мы на стопе». Volkswagen: «Мы поехали обратно к себе». Nike и RB говорят: «До скорых встреч». Binance – та же история. И мы остаемся с WINLINE.

Сначала было ожидание, что будем с сигарой сидеть в ванне с шампанским. Изначально было четкое понимание, что проект получится классным и прибыльным, а по итогу оказалось, что, если сделаем в ноль, – это будет победа. Были надежды заработать, но, наоборот, мы сильно минусанули», – сказал Осипов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Александра Шокурова
Это все ради великой исторической цели
Ответ Собутыльник Гаскойна
Это все ради великой исторической цели
исторической цепи
ну хоть один плюс с этого есть. это болото не стало развиваться и сосать бабло у всех подряд
И правильно сделали ✊✊✊
в данном случае, хочется поблагодарить все эти компании!
Родные мои, понимаю как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть.
