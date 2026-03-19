«На клубном ЧМ повесили камеру на судью, и все: «#####! Вот это показ!» Стопэ, гол в легендарном матче Lit Energy и СКА – вот это показ!» Глава Медиалиги об экспериментах

Президент Медиалиги: на клубном ЧМ повесили камеру на судью, и все офигели.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал об особых правилах в медиафутболе и их вариациях в профессиональном спорте.

«[В Медиалиге] родился симбиоз видов спорта внутри футбола, где были челленджи на просмотр повтора из американского футбола, правила баскетбола в виде чистого времени.

Появилось много классных правил и показов моментов, по которым ты четко понимаешь, что это сделала Медиалига.

Потом это забрала к себе Ла Лига , сделав челленджи на просмотр ВАР для тренеров (пока данное правило работает только в женской Суперлиге Испании – Спортс’’), а у нас это 3 года уже.

Забрал и наш футбол, где появились интервью с бровки и микрофоны на судьях, которые оглашают решения после просмотра видео. А у нас это с первого сезона.

Про камеру на арбитре я вообще молчу, мы уже 2 года это делаем. На клубном ЧМ вешают камеру на судей, и все такие: «#####! Вот это показ!» Я говорю: «Стопэ! Посмотрите гол Кости Морозова в легендарном матче Lit Energy – СКА. Вот это показ! Судья выбирает правильную позицию, а камера ведет тебя по траектории мяча в девятку. Вот это показ. И это делается за бюджеты сильно меньше, не забывайте.

Подытожим: мы сугубо коммерческий проект без единого рубля государственных денег, без субсидий, грантов и дотаций. Чистый бизнес-кейс», – сказал Осипов.