  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  «На клубном ЧМ повесили камеру на судью, и все: «#####! Вот это показ!» Стопэ, гол в легендарном матче Lit Energy и СКА – вот это показ!» Глава Медиалиги об экспериментах
Видео
16

«На клубном ЧМ повесили камеру на судью, и все: «#####! Вот это показ!» Стопэ, гол в легендарном матче Lit Energy и СКА – вот это показ!» Глава Медиалиги об экспериментах

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал об особых правилах в медиафутболе и их вариациях в профессиональном спорте.

«[В Медиалиге] родился симбиоз видов спорта внутри футбола, где были челленджи на просмотр повтора из американского футбола, правила баскетбола в виде чистого времени.

Появилось много классных правил и показов моментов, по которым ты четко понимаешь, что это сделала Медиалига.

Потом это забрала к себе Ла Лига, сделав челленджи на просмотр ВАР для тренеров (пока данное правило работает только в женской Суперлиге Испании – Спортс’’), а у нас это 3 года уже.

Забрал и наш футбол, где появились интервью с бровки и микрофоны на судьях, которые оглашают решения после просмотра видео. А у нас это с первого сезона.

Про камеру на арбитре я вообще молчу, мы уже 2 года это делаем. На клубном ЧМ вешают камеру на судей, и все такие: «#####! Вот это показ!» Я говорю: «Стопэ! Посмотрите гол Кости Морозова в легендарном матче Lit Energy – СКА. Вот это показ! Судья выбирает правильную позицию, а камера ведет тебя по траектории мяча в девятку. Вот это показ. И это делается за бюджеты сильно меньше, не забывайте.

Подытожим: мы сугубо коммерческий проект без единого рубля государственных денег, без субсидий, грантов и дотаций. Чистый бизнес-кейс», – сказал Осипов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Александра Шокурова
logoНиколай Осипов
брань
logoWinline Медиалига
logoLit Energy
logoСКА Ростов
logoКонстантин Морозов
logoЛа Лига
женский футбол
logoчемпионат мира среди клубов
медиафутбол и деньги
бизнес
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зашел на ютуб-канал с этим интервью - за 6 часов 88 просмотров. Показательный момент того, насколько популярен медиафутбол.
Ответ ind1arubber
ты что, это же самая популярная спортивная лига в стране, вон же соседняя новость на спортсе.
Автор слов поди доктор наук какой?
Ответ Арсений1990
Профессор Подзаборный и доцент Туборг к вашим услуга
Ответ Быстров_Иуда
Ок на связи
что это за отстойна главной? кому это интересно?
«Это мы взяли из американского футбола, это из баскетбола, но… все это мы сделали!! Медиалига! А ла лига и рпл все у нас скопировали!»

Хоспаде, какой кринж.
Господи, что не интервью из медиалиги, то какой-то помоечный жаргон, лучшая антиреклама этого мусора, какие-то клички у всех дурацкие вместо имен: кнут, жмых, сиплый и так далее))
А ведь кто-то смотрит, а потом читает это безсвязанное.
А вы говорите Трамп псих..
#####, вот это показ, вот это адски о######й показ
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
