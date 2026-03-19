Президент Медиалиги: «Мы топ-спортивный проект в стране 10 месяцев в году, цифры говорят об этом. В «ВК Видео» больше нас никого в прямом эфире не смотрят»

Президент Медиалиги: мы топ-спортивный проект в стране 10 месяцев в году.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о просмотрах и охватах медиафутбола.

«Напротив тебя сидит лауреат премии «Знание». Я получил эту награду в 2024 году. В тот момент Медиалига собрала свыше 3 миллиардов просмотров – фантастический показатель.

В 2023-м в онлайне на ютубе нас единовременно смотрело 272 тысячи человек. При этом надо не забывать, что мы день в день соприкоснулись с историей похода Пригожина и «Вагнера» на Москву. У людей было чем себя занять, помимо Медиалиги, но они выбрали потратить 2-3 часа своей жизни на медиафутбол в Казани.

Эти цифры позволяют нам гордо говорить, что мы рекордсмены по просмотрам в «ВК Видео». Больше нас никого в прямом эфире не смотрят. По прошлому году 8 из 10 мест в топе трансляций были матчи Медиалиги, включая первые места.

Говоря про НаПике, мы достигли цифры 60 тысяч зрителей в онлайне, хотя проекту меньше месяца. Эти цифры позволяют нам говорить, что 10 месяцев в году мы – топ-спортивный проект в стране», – сказал Осипов.