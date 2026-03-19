  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
19

Президент Медиалиги: «Мы топ-спортивный проект в стране 10 месяцев в году, цифры говорят об этом. В «ВК Видео» больше нас никого в прямом эфире не смотрят»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о просмотрах и охватах медиафутбола.

«Напротив тебя сидит лауреат премии «Знание». Я получил эту награду в 2024 году. В тот момент Медиалига собрала свыше 3 миллиардов просмотров – фантастический показатель.

В 2023-м в онлайне на ютубе нас единовременно смотрело 272 тысячи человек. При этом надо не забывать, что мы день в день соприкоснулись с историей похода Пригожина и «Вагнера» на Москву. У людей было чем себя занять, помимо Медиалиги, но они выбрали потратить 2-3 часа своей жизни на медиафутбол в Казани.

Эти цифры позволяют нам гордо говорить, что мы рекордсмены по просмотрам в «ВК Видео». Больше нас никого в прямом эфире не смотрят. По прошлому году 8 из 10 мест в топе трансляций были матчи Медиалиги, включая первые места.

Говоря про НаПике, мы достигли цифры 60 тысяч зрителей в онлайне, хотя проекту меньше месяца. Эти цифры позволяют нам говорить, что 10 месяцев в году мы – топ-спортивный проект в стране», – сказал Осипов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Александра Шокурова
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я ни разу это вот не смотрел
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Формулу 1 смотрят больше вас.
Полностью СОГЛАСЕН, ещё Indycar, NHL и NFL.
накрутку в соботе вы освоили, молодцы
Накрутил просмотры и понтуется......
На клоунов всегда много желающих посмотреть!)
Не знаю зачем смотреть этот шляпный медиафутбол
Я вам больше скажу, кроме вас в прямом эфире ВК видео впринципе никого не смотрят, и дело не в выигранной конкуренции)
Ответ Savchella
Да теннис больна смотрят
В чем разница между медиалигой и петушиныии боями?

В петушиных боях они дерутся
Смотреть бесплатно может и мульон, а сколько готово придти на стадион с купленными билетами ?
А это вк видео зачем смотреть когда есть ютуб?
Ответ MikhaL
Посмотри на ютубе трансляции АПЛ, Теннис ,гонки..... Шут
Ответ ВеликаяДыркаМаксименко
то есть основа вквидео это ворованный контент?
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем