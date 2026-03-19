0

Экс-форвард «Амкала» и «Ромы» Гооге порвал ахиллово сухожилие на просмотре в 2Drots

Нападающий Антон Гооге получил серьезную травму на просмотре в 2Drots.

Форвард сегодня сыграл против «Альтерона» в товарищеском матче, однако досрочно покинул поле из-за повреждения.

Позже 27-летний футболист сообщил, что у него, скорее всего, разрыв ахиллова сухожилия.

Срок восстановления может занять более 8-9 месяцев.

Гооге ранее выступал в WINLINE Медиалиге за «Амкал», «Родину Медиа», «Рому» и «Титан».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Антона Гооге
Амкал
Winline Медиалига
ЛФК Рома
Родина Медиа
ЛФК «Титан»
возможные трансферы
травмы
Антон Гооге
2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
