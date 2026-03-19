Экс-форвард «Амкала» и «Ромы» Гооге порвал ахиллово сухожилие на просмотре в 2Drots

Экс-форвард «Амкала» и «Ромы» Гооге порвал ахиллово сухожилие на просмотре в 2D.

Нападающий Антон Гооге получил серьезную травму на просмотре в 2Drots.

Форвард сегодня сыграл против «Альтерона» в товарищеском матче, однако досрочно покинул поле из-за повреждения.

Позже 27-летний футболист сообщил, что у него, скорее всего, разрыв ахиллова сухожилия.

Срок восстановления может занять более 8-9 месяцев.

Гооге ранее выступал в WINLINE Медиалиге за «Амкал », «Родину Медиа », «Рому » и «Титан ».