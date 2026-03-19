  «Может, у Талалаева мания величия. Он никогда не тренировал большие клубы и долго нигде не работал. Это его первый удачный сезон». Дьяков о тренере «Балтики»
«Может, у Талалаева мания величия. Он никогда не тренировал большие клубы и долго нигде не работал. Это его первый удачный сезон». Дьяков о тренере «Балтики»

Экс-тренер «БроукБойз», бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал стычку Андрея Талалаева и Фабио Челестини в компенсированное время ко второму тайму в матче Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

В концовке игры Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника, к стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников удалил главных тренеров обеих команд.

– Как отнеслись к ситуации с Талалаевым и Челестини?

– Не красит это футбол. Можно рассказывать о том, что кто-то кого-то оскорблял, но мы видели, с чего все началось. Я понимаю, что эмоции, что хочется побеждать, но мяч вылетел за поле, Талалаев его берет и выбивает на трибуну. Естественно, для команды, которая проигрывает, это провокация.

Поэтому реакция со стороны ЦСКА абсолютно адекватная. Зачем Талалаев так сделал? Это не красит ни его, ни любого другого, кто так же сделал бы, тоже не красило бы.

– Талалаев только отбыл дисквалификацию, и она снова ему грозит. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев посоветовал ему обратиться к психотерапевту. Что с тренером происходит?

– У него идут системные наказания, постоянные дисквалификации. Может быть, у него есть мания величия. Талалаев ведь никогда не тренировал большие клубы и вообще долго нигде не работал. По сути, это его первый удачный сезон.

А топ-клубы в любом случае смотрят не только на результат, но и на игру, на имидж тренера, на его поведение и характер. Пока у «Балтики» есть результат, хотя не сказать, что она показывает фантастический, качественный футбол. Поэтому большие клубы много раз подумают о том, стоит ли его звать в будущем, – отметил Дьяков.

Дал четкий расклад
Талалаеву просто надо давать результат и все будет норм . Маур похуже себя вел , но все восхищались
