Матч в память об Уткине проведут «Эгриси» и «Матч ТВ». Василия не стало 2 года назад

Матч в память об Уткине проведут «Эгриси» и «Матч ТВ».

Футбольный комментатор умер ровно два года назад, 19 марта 2024 года.

Медиафутбольный клуб «Эгриси », которым руководил Уткин, анонсировал игру против команды канала «Матч ТВ».

Встреча состоится 20 марта по адресу: Москва, Малый Олений переулок, 23с6, поле номер 3. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ожидается, что участие в матче примут друзья и коллеги Василия, в том числе Роман Нагучев , Константин Генич , Сергей Дурасов , Михаил Моссаковский и другие.

Отметим, что год назад «Эгриси» и «Матч ТВ» также провели товарищескую игру в память об Уткине.

Центр памяти о Василии Уткине. Мультимедийный проект Спортса”