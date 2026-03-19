Матч в память об Уткине проведут «Эгриси» и «Матч ТВ». Василия не стало 2 года назад

Футбольный комментатор умер ровно два года назад, 19 марта 2024 года.

Медиафутбольный клуб «Эгриси», которым руководил Уткин, анонсировал игру против команды канала «Матч ТВ».

Встреча состоится 20 марта по адресу: Москва, Малый Олений переулок, 23с6, поле номер 3. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ожидается, что участие в матче примут друзья и коллеги Василия, в том числе Роман Нагучев, Константин Генич, Сергей Дурасов, Михаил Моссаковский и другие.

Отметим, что год назад «Эгриси» и «Матч ТВ» также провели товарищескую игру в память об Уткине.

Центр памяти о Василии Уткине. Мультимедийный проект Спортса”

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Васи, конечно, очень не хватает. Представляю, как бы он смешно, злобно-иронично и удивительно метко прокомментировал бы весь бардак в нашем футболе, во главе с газовыми пенальтистами. Спи спокойно, легенда!
Среди всех его дел, особняком стоит то, как он будто половую тряпку о грязный пол, как следует публично повозил Соловьева🤭
Это было мощно👍🏼
Вся страна на его стороне была
Это разборка птичья
Слушая нынешних комментаторов ещё сильнее ощущается потеря Уткина
Чердак, Журавль, Крестинин 👎
Уткина не хватает как талантливого спортивного журналиста.Но матчи он не комментировал уже очень давно,задолго до своей смерти.
Слушая большинство сегодняшних бездарей, потеря Уткина воспринимается ещё болезненнее
«Я видел дриблинг Арбелоа!»
Жаль, что не увидел его тренером...
Блин, два года уже.. Как вчера.
вечная память Василию....
Светлая память. Не знаю как человека, но профессионал был всем в пример. Один из тех людей, с кем очень хотелось бы познакомиться лично. И многое делал, чтобы выращивать достойных мастеров своего дела. Всегда помним, Василий.
Нуу, брат. Тут уж никак невозможно согласиться...

Вася был блестящим комментатором и очень хорошим публицистом. Но, увы, очень плохим руководителем и наставником. Все, что прощалось Васе за его гениальность, он сам прощал своим бездарным ученикам и подчиненным. В итоге мы получили толпу бездарных самовлюбленных болванов вместо комментаторов. Так что Васи не хватает как комментатора и хотелось бы чтобы он комментировал сейчас, но большая часть того ужаса, что мы имеем сейчас - это его птенцы и воспитанники. Все эти Геничи-Журавли и пр - его рук дело, увы...
помню как Вася заснул, когда комментировал матч ЛЧ, не хватает его острого ума в нынешнее время
Светлая память...
С учётом отношений между МачтТВ и Василием, это как плевок в его сторону так-то
Думаю, что вопрос не в МатчТВ как организации, а в том, что там работает много коллег, друзей, учеников Уткина
