Матч в память об Уткине проведут «Эгриси» и «Матч ТВ». Василия не стало 2 года назад
«Эгриси» и «Матч ТВ» проведут товарищескую игру в память о Василии Уткине.
Футбольный комментатор умер ровно два года назад, 19 марта 2024 года.
Медиафутбольный клуб «Эгриси», которым руководил Уткин, анонсировал игру против команды канала «Матч ТВ».
Встреча состоится 20 марта по адресу: Москва, Малый Олений переулок, 23с6, поле номер 3. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Ожидается, что участие в матче примут друзья и коллеги Василия, в том числе Роман Нагучев, Константин Генич, Сергей Дурасов, Михаил Моссаковский и другие.
Отметим, что год назад «Эгриси» и «Матч ТВ» также провели товарищескую игру в память об Уткине.
Центр памяти о Василии Уткине. Мультимедийный проект Спортса
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
36 комментариев
Это было мощно👍🏼
Вася был блестящим комментатором и очень хорошим публицистом. Но, увы, очень плохим руководителем и наставником. Все, что прощалось Васе за его гениальность, он сам прощал своим бездарным ученикам и подчиненным. В итоге мы получили толпу бездарных самовлюбленных болванов вместо комментаторов. Так что Васи не хватает как комментатора и хотелось бы чтобы он комментировал сейчас, но большая часть того ужаса, что мы имеем сейчас - это его птенцы и воспитанники. Все эти Геничи-Журавли и пр - его рук дело, увы...