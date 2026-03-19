Ролик с голом Неймара в Кингс Лиге набрал более 25 млн просмотров в инстаграме 433

Ролик с голом Неймара в Кингс Лиге привлек большое внимание болельщиков по всему миру.

Нападающий «Сантоса» впервые забил в медиафутбольном турнире, реализовав пенальти за свою команду «Фуриа».

Видео собрало более 25 миллионов просмотров в футбольном инстаграм-аккаунте 433.

В декабре 2025-го Неймар получил травму колена и перенес операцию. В феврале он вернулся на поле.

В ночь на 19 марта он забил с пенальти в матче за «Сантос» против «Интернасьонала» (1:2).

Ранее Неймара не вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи со сборными Франции и Хорватии.

