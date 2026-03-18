Слон: «Когда Викторовича слили, у меня уже не было чувств к 2Drots. Это была последняя капля»

Слон: когда Викторовича слили, у меня уже не было чувств к 2Drots.

Бывший хавбек 2Drots Владислав Ослоновский рассказал, когда стал меньше переживать за 2Drots.

«Так, как я буду переживать за Prime Squad, я давно за 2Drots не переживал. Последний год точно. Последний раз, наверное, в Абу-Даби.

После того как Викторовича слили, у меня уже не было таких чувств к команде. Это была последняя капля.

Сейчас я снова буду гореть, болеть, умирать за Prime Squad», – сказал Слон.

Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера 2Drots 8 июня 2025 года. О расставании со Слоном клуб объявил 7 января 2026-го.

Напомним, Слон стал руководителем Prime Squad. Команда сыграет в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги .