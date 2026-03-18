Актер сериала «Слово пацана» Слава Копейкин сыграет 20-летнего Басту в фильме о музыканте

Актер сериала «Слово пацана» Слава Копейкин сыграет Басту в фильме о музыканте.

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнивший роль Турбо, Слава Копейкин сыграет Басту в биографическом фильме о музыканте «Баста. Начало игры».

«Слава сыграет меня 20-летнего в фильме «Баста. Начало игры». Слава подходит к вопросу погружения профессионально. Он сканирует меня полностью, следит за моими действиями, чтобы потом повторить их. Мне очень приятно, что именно Слава сыграет этот эпизод моей жизни», – сказал президент СКА.

Выход фильма планируется в 2026 году.