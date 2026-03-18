IShowSpeed создал медиафутбольную команду. На просмотре он обыграл 1 на 1 фаната, который его провоцировал

Блогер и стример IShowSpeed создал медиафутбольную команду Speed United.

Команда будет участвовать в первом сезоне Baller League USA. Клуб IShowSpeed проведет первый матч против команды стримера xQc (12,3 млн подписчиков на твиче) Glitch FC.

Блогер провел прямую трансляцию, где показал знакомство с командой и тренером. В одном из моментов прямого эфира IShowSpeed обыграл фаната 1 на 1, который его провоцировал.

IShowSpeed – популярный блогер и стример. На его ютуб-канале 51,4 млн подписчиков.

Baller League – аналог Кингс Лиги, футбольной медиалиги, созданной экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Филиалы турнира есть в Германии, Англии и с 2026 года в США. Создателем Baller League является экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски.

В России также существует аналог Кингс ЛигиНаПике.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Live Speedy
Кингс Лига
НаПике
Даррен «IShowSpeed» Уоткинс
мировой медиафутбол
