«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
Финал 7-го сезона WINLINE Медиалиги пройдет в «Лужниках» 4 июля. Ранее Медиалига дважды играла в «Лужниках». Финал третьего сезона собрал 21 643 зрителя, финал шестого сезона поставил рекорд турнира — 31 715 зрителей.
Президент МФЛ Николай Осипов заявил, что матч открытия планируется провести в Абхазии 24 апреля. В новом сезоне в лиге участвует команда «Апсны», представляющая Сухум.
Также в седьмом сезоне Медиалига планирует несколько выездов: в Ростов (9-10 мая), Казань (29 мая), Липецк (29-30 мая) и Екатеринбург (дата не определена).
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: AGM
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем