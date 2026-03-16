«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии

Лужники» примут финал МФЛ-7.

Финал 7-го сезона WINLINE Медиалиги пройдет в «Лужниках» 4 июля. Ранее Медиалига дважды играла в «Лужниках». Финал третьего сезона собрал 21 643 зрителя, финал шестого сезона поставил рекорд турнира — 31 715 зрителей.

Президент МФЛ Николай Осипов заявил, что матч открытия планируется провести в Абхазии 24 апреля. В новом сезоне в лиге участвует команда «Апсны», представляющая Сухум.

Также в седьмом сезоне Медиалига планирует несколько выездов: в Ростов (9-10 мая), Казань (29 мая), Липецк (29-30 мая) и Екатеринбург (дата не определена).