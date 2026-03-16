«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии

Финал 7-го сезона WINLINE Медиалиги пройдет в «Лужниках» 4 июля. Ранее Медиалига дважды играла в «Лужниках». Финал третьего сезона собрал 21 643 зрителя, финал шестого сезона поставил рекорд турнира — 31 715 зрителей.

Президент МФЛ Николай Осипов заявил, что матч открытия планируется провести в Абхазии 24 апреля. В новом сезоне в лиге участвует команда «Апсны», представляющая Сухум.

Также в седьмом сезоне Медиалига планирует несколько выездов: в Ростов (9-10 мая), Казань (29 мая), Липецк (29-30 мая) и Екатеринбург (дата не определена).

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: AGM
Материалы по теме
2Drots, «БроукБойз», «Родина Медиа». Осипов назвал топ-3 команды Медиалиги за все время
13 марта, 09:08
Армянский клуб планирует зайти в Медиалигу. Осипов недавно был в Армении
9 марта, 09:05
«Союз» Кузнецова прекратил свое участие в НаПике. Ранее президент команды заявил, что уйдет из меидафутбола, если его клуб уберут из турнира
27 февраля, 16:07
Рекомендуем
Главные новости
Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»
вчера, 16:47
Боец Мариф Пираев – «Король НаПике». Звезда Fight Nights – лучший медийный игрок 7-й игровой недели НаПике
вчера, 14:57
Блогер Алексей Столяров: «Ни один нормальный человек, родившийся в Питере, не будет болеть за «Спартак». Я за хоккейный СКА и футбольный ЦСКА»
вчера, 13:43
Lit Energy против 2Drots, «Амкал» сыграет с «Банкой». Расписание заключительного тура регулярки НаПике
вчера, 13:05
Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»
вчера, 11:20
Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»
вчера, 10:05
Экс-чемпиона UFC Джона Джонса планируют пригласить в медиафутбольный турнир НаПике: «Мы сделаем все, чтобы он сыграл»
15 марта, 18:54
СКА обыграл Lit Energy, «Эгриси» выиграли у Fight Nights. Результаты НаПике
15 марта, 18:01
Мусагалиев о Дзюбе: «Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен играть в профи»
15 марта, 17:38
«Шел 695-й день, как мы хозяева 2Drots». ФК «10» потроллили 2D после победы над ними
15 марта, 15:03
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
вчера, 18:56Видео
«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
13 марта, 15:05
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
11 марта, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Рекомендуем