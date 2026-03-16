  Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов высказался о фоле хавбека «Спартака» Пабло Солари в матче против «Зенита».

Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Александр Соболев. Красно-белые проиграли со счетом 0:2.

«Если бы «Спартак» не получил пенальти, время работало бы на них. Потому что «Зенит» играет дома, он бы больше раскрывался, были бы замены.

Это преступление. Солари просто взял и подарил «Зениту» преимущество в виде гола на последних минутах первого тайма в матче, который складывался по сценарию «Спартака».

Он дурак. Если его спросить, почему он так долго держал, он не ответит, скажет: «Я не знаю, помутнение какое-то», – сказал Смолов.

Если действия Солари это преступление, то паненка Джордана с Хорватией это госизмена
Кстати в современных реалиях было бы возможным))
Я удивлен, что он после паненки вообще смеет хавальник открывать.
Пив чем онн неправ? В том что в Спартаке одни дубы!Ах, ну да ! Для вас же это кумир , звезда и трогать его нельзя! И там ничего не было и это судейский заговор!
А если вспомнить тот знаменитый забег за Бейлом.
Самое интересное, что КБ вообще не рассматривают никаких вариантов, кроме одного: их убили судьи, это заговор! В себе проблем 0, если бы не клятое судейство вынесли бы Зенит вперёд ногами!)
Как может видеть проблемы в себе клуб, который с одним чемпионством за четверть века считает себя великим. Даже, у Рубина за тот же период два чемпионства)
а как то вы интересно считаете, откуда вы взяли такой подход к подсчёту? На сколько можно быть дном, чтобы обвинить болел Спартака что они живут прошлым, а самому считать чемпионства за 25 лет из 100 лет клуба? Разве болельщики Спартака придумали считать титулы за определённый период? это просто парад лицемерия.
Раз начали, так продолжайте , у Спартака одно чемпионство за последнюю четверть, сколько за остальные четверти? Сколько у Зенита в каждой четверти чемпионств?
Вы болельщик Зенита или Газпрома? почему меряете успехи эпохой Газпрома? вы утверждаете что первое чемпионство Зенита заняли неудачники. Такого заявления от болельщика Зенита, хотя после вашего заявления считать вас болельщиком нельзя, так грязь
Федя прав , но с паненкой все равно не сравнится
В кои-то веки абсолютно согласен с ним, даже по формулировкам объяснения причин Солари.
Чья бы корова мычала, Джордан
Солари абсолютно не состояиеоен в обороне. может от неумения, может от большого желания. он ещё в прошлом сезоне под конец напривозил достаточно.при этом в плане созидания и желания он один из лучших в команде. и вот у меня вопрос, неужели это не работа тренера обращать внимание на эти моменты?построй оборонительную игру так что б Солари в ней участвовал без рисков привезти. этож очевидно
Рекомендуем
Главные новости
Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»
вчера, 16:47
Боец Мариф Пираев – «Король НаПике». Звезда Fight Nights – лучший медийный игрок 7-й игровой недели НаПике
вчера, 14:57
Блогер Алексей Столяров: «Ни один нормальный человек, родившийся в Питере, не будет болеть за «Спартак». Я за хоккейный СКА и футбольный ЦСКА»
вчера, 13:43
Lit Energy против 2Drots, «Амкал» сыграет с «Банкой». Расписание заключительного тура регулярки НаПике
вчера, 13:05
Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»
вчера, 11:20
Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»
вчера, 10:05
Экс-чемпиона UFC Джона Джонса планируют пригласить в медиафутбольный турнир НаПике: «Мы сделаем все, чтобы он сыграл»
15 марта, 18:54
СКА обыграл Lit Energy, «Эгриси» выиграли у Fight Nights. Результаты НаПике
15 марта, 18:01
Мусагалиев о Дзюбе: «Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен играть в профи»
15 марта, 17:38
«Шел 695-й день, как мы хозяева 2Drots». ФК «10» потроллили 2D после победы над ними
15 марта, 15:03
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
вчера, 19:42
«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
13 марта, 15:05
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
11 марта, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
