Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов высказался о фоле хавбека «Спартака» Пабло Солари в матче против «Зенита».
Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Александр Соболев. Красно-белые проиграли со счетом 0:2.
«Если бы «Спартак» не получил пенальти, время работало бы на них. Потому что «Зенит» играет дома, он бы больше раскрывался, были бы замены.
Это преступление. Солари просто взял и подарил «Зениту» преимущество в виде гола на последних минутах первого тайма в матче, который складывался по сценарию «Спартака».
Он дурак. Если его спросить, почему он так долго держал, он не ответит, скажет: «Я не знаю, помутнение какое-то», – сказал Смолов.
