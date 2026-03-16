Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»

Президент «Эгриси » Вилсаком высказался о блокировке телеграма.

– Перекочует ли медиафутбол в MAX?

– Не знаю, но думаю, что, к сожалению, мы все там будем. Но хотелось бы, конечно, чтобы это все двигалось своим чередом без тяжелых ограничений, чтобы не было давления.

– Планируется ли создание канал «Эгриси» в MAX?

– Конечно. Тут идея в том, что ты не создаешь канал в MAX, ты остаешься на связи со своей аудиторией. Ты можешь сказать, что не хочешь, но, объективно, огромное количество людей просто не желает запариваться, и они будут искать тебя в MAX. Ну странно, если тебя там не будет.

– А как вы смотрите на замедление телеграма? Можно ли это исправить?

– Сложно комментировать, так как непонятно, что происходит. Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вопрос рекламы и еще каких-то процессов, то с удовольствием отказался бы от рекламы в телеграме, лишь бы его оставили как мессенджер.

Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен. Если отключить рекламу или возможность рекламироваться, каналы сами закроются по большей части. Но дайте возможность людям общаться, потому что это просто удобно, – сказал блогер.