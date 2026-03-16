  • Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»
Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»

– Перекочует ли медиафутбол в MAX?

– Не знаю, но думаю, что, к сожалению, мы все там будем. Но хотелось бы, конечно, чтобы это все двигалось своим чередом без тяжелых ограничений, чтобы не было давления.

– Планируется ли создание канал «Эгриси» в MAX?

– Конечно. Тут идея в том, что ты не создаешь канал в MAX, ты остаешься на связи со своей аудиторией. Ты можешь сказать, что не хочешь, но, объективно, огромное количество людей просто не желает запариваться, и они будут искать тебя в MAX. Ну странно, если тебя там не будет.

– А как вы смотрите на замедление телеграма? Можно ли это исправить?

– Сложно комментировать, так как непонятно, что происходит. Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вопрос рекламы и еще каких-то процессов, то с удовольствием отказался бы от рекламы в телеграме, лишь бы его оставили как мессенджер.

Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен. Если отключить рекламу или возможность рекламироваться, каналы сами закроются по большей части. Но дайте возможность людям общаться, потому что это просто удобно, – сказал блогер.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
Государство, к сожалению, больно. С иностранцами теперь, по сути, негде общаться без vpn, а скоро и за него возьмутся. Затем скажут, что больше ничего не нужно, кроме белых списков.
Думаю, что есть такие же белые списки для чиновников, депутатов, их детей, жён и любовниц, чтобы все эти ограничения на них не распространялись, т.е. они голосуют за то, что на них влиять не будет.
А впереди ещё налоги на выезд за границу, эдакий утильсбор на поездки.
И самое ужасное - ты ни на что не можешь повлиять у нас, даже если большинство против.
Очень грустно, на самом деле, что происходит с моей родной страной...
Ответ амкар
Позволю себе продолжить, не за горами время, когда подобный комментарий, Вы просто не сможете написать безнаказанно.
Ответ амкар
Не переживай, сейчас Алешка с Чавесом подтянутся, и объяснят тебе, что ты неправ, и что все круто на самом деле.
А напомните какой вопрос Валентин Петухов задавал на пресс-конференции Президенту?
Ответ Сильвестр с талоном
Как дела?
Ответ Сильвестр с талоном
такой же, насчет того что было бы хорошо, если существовала бы конкуренция между сервисами
уровень протеста 10/10

"ну будем надеяться......."
когда на олимпиаде не дали самсунги спортсменам (санкции о которых вилсаком прекрасно знает но включил дурачка) он был куда более грозным в высказываниях. Ну оно понятно, на чужих гавкнуть проще чем на своих
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Эта новость тут появилась ради подобного комментария
Ответ Vadim Vadim_1116553755
и что ты предлагаешь?
из-за самсунга на митинг он вышел? вроде сказал что сам подарит, если я ничего не путаю
В случае с телеграмом что он может сделать?
Я без телеграмма и вам не надо, кхе-кхе
Ответ United
Прикол в том,что у них всё работает
А не этот ли человек с говорящей фамилией предлагал президенту подписаться на свой канал в Максе!?
Странно слышать это от самого продажного техноблогера РФ. Хотя этот персонаж ещё и переобувается в прыжке, в зависимости от изменившихся финансовых условий, так что скоро будет рассказывать про то как у него хорошо ловит в лифте и на парковке.
дайте возможность людям общаться, потому что это просто удобно, – сказал блогер и заплакал...
Смотри, вилсаком, что придумали для тебя и всех нас ребята из ФСБ)
Ты когда Валерию Валерьевичу звонил,почему не сказал? Телегу тогда уже замедляли
Слишком много неудобной правды и большая угроза для сами знаете кого, этот ваш никчёмный тг....терпите.
Ответ bukvoed33
Неудобной правды и в других соцсетях хватает.
Ответ Александр Сачков
О, главный охранитель пришел. Расскажи мне, много неудобной правды в Максе или ВК? Ну кроме неудобной правды о загнивающем западе.
