Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»
Президент «Эгриси» Вилсаком высказался о блокировке телеграма.
– Перекочует ли медиафутбол в MAX?
– Не знаю, но думаю, что, к сожалению, мы все там будем. Но хотелось бы, конечно, чтобы это все двигалось своим чередом без тяжелых ограничений, чтобы не было давления.
– Планируется ли создание канал «Эгриси» в MAX?
– Конечно. Тут идея в том, что ты не создаешь канал в MAX, ты остаешься на связи со своей аудиторией. Ты можешь сказать, что не хочешь, но, объективно, огромное количество людей просто не желает запариваться, и они будут искать тебя в MAX. Ну странно, если тебя там не будет.
– А как вы смотрите на замедление телеграма? Можно ли это исправить?
– Сложно комментировать, так как непонятно, что происходит. Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вопрос рекламы и еще каких-то процессов, то с удовольствием отказался бы от рекламы в телеграме, лишь бы его оставили как мессенджер.
Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен. Если отключить рекламу или возможность рекламироваться, каналы сами закроются по большей части. Но дайте возможность людям общаться, потому что это просто удобно, – сказал блогер.
Думаю, что есть такие же белые списки для чиновников, депутатов, их детей, жён и любовниц, чтобы все эти ограничения на них не распространялись, т.е. они голосуют за то, что на них влиять не будет.
А впереди ещё налоги на выезд за границу, эдакий утильсбор на поездки.
И самое ужасное - ты ни на что не можешь повлиять у нас, даже если большинство против.
Очень грустно, на самом деле, что происходит с моей родной страной...
"ну будем надеяться......."
когда на олимпиаде не дали самсунги спортсменам (санкции о которых вилсаком прекрасно знает но включил дурачка) он был куда более грозным в высказываниях. Ну оно понятно, на чужих гавкнуть проще чем на своих
из-за самсунга на митинг он вышел? вроде сказал что сам подарит, если я ничего не путаю
В случае с телеграмом что он может сделать?