Боец Мариф Пираев – «Король НаПике». Звезда Fight Nights – лучший медийный игрок 7-й игровой недели НаПике

Мариф Пираев получил награду «Король НаПике».

Игрок Fight Nights Мариф Пираев получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок 6-й игровой недели лиги НаПике.

Нападающий Fight Nights провел два матча в НаПике, забил 4 гола (2 – с бустера, 1 – в медиапике, 1 – с президентского пенальти) и отдал одну голевую передачу в медиапике.

На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов , президент «Банки» Фил Воронин , защитник 2Drots Вагабонд , президент Lit Energy Михаил Литвин и президент Fight Nights Камил Гаджиев .

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Боец Мариф Пираев: 4 гола, 1 ассист

Операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой: 3 гола, 2 ассиста

Блогер Леха Тропаревский: 3 гола, 1 ассист

Танцор Сергей Иванцов: 2 гола, 2 ассиста

Рэпер Lil Kavkaz: 2 гола, 1 ассист

Президент «Дружины» Тони Лозовой: 2 гола, 1 ассист

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров : 3 гола

Комик Фил Воронин: 2 гола, 1 ассист

Промоутер Камил Гаджиев: 2 гола, 1 ассист

СММ «Эгриси» Кирилл Ларионов: 2 гола

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.