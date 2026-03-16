Блогер Алексей Столяров: «Ни один нормальный человек, родившийся в Питере, не будет болеть за «Спартак». Я за хоккейный СКА и футбольный ЦСКА»

Алексей Столяров: Нормальный человек из Питера не будет болеть за «Спартак».

Блогер Алексей Столяров поделился впечатлениями об участии в медиафутбольном турнире НаПике .

В прошлые выходные Столяров сыграл за СКА рэпера Басты.

«Меня пригласили три команды: «Амкал», «Спартак» (речь о «Народной Команде », клубе болельщиков «Спартака » – Спортс’’) и СКА.

За «Амкал » очень хотел сыграть, но мы слишком часто с Германом (основатель «Амкала» – Спортс’’) коллаборируем, поэтому было желание выступить за другой клуб.

За «Спартак» – точно нет, я сразу сказал: «Ни в коем случае!» Я из Питера, ни один нормальный человек, родившийся в Питере, никогда не будет ни болеть, ни играть за «Спартак». При всем уважении, эта ненависть будет с рождения.

А что касается армейцев, я болею за хоккейный СКА из Санкт-Петербурга и за футбольный ЦСКА Москва. А теперь играю за СКА Ростов , я всегда за армейцев», – сказал блогер.

На канал Столярова в ютубе подписано более 5 млн человек.