  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Блогер Алексей Столяров: «Ни один нормальный человек, родившийся в Питере, не будет болеть за «Спартак». Я за хоккейный СКА и футбольный ЦСКА»
164

Блогер Алексей Столяров поделился впечатлениями об участии в медиафутбольном турнире НаПике.

В прошлые выходные Столяров сыграл за СКА рэпера Басты.

«Меня пригласили три команды: «Амкал», «Спартак» (речь о «Народной Команде», клубе болельщиков «Спартака» – Спортс’’) и СКА.

За «Амкал» очень хотел сыграть, но мы слишком часто с Германом (основатель «Амкала» – Спортс’’) коллаборируем, поэтому было желание выступить за другой клуб.

За «Спартак» – точно нет, я сразу сказал: «Ни в коем случае!» Я из Питера, ни один нормальный человек, родившийся в Питере, никогда не будет ни болеть, ни играть за «Спартак». При всем уважении, эта ненависть будет с рождения.

А что касается армейцев, я болею за хоккейный СКА из Санкт-Петербурга и за футбольный ЦСКА Москва. А теперь играю за СКА Ростов, я всегда за армейцев», – сказал блогер.

На канал Столярова в ютубе подписано более 5 млн человек.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал 13Team
logoНародная Команда
logoНаПике
logoСпартак
logoАмкал
logoСКА Ростов
logoСКА
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoГерман Эль Класико
logoКХЛ
болельщики
164 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ни один нормальный человек не будет определять нормальность человека по клубу, за который он болеет.
"Ненависть с рождения" и комментировать не нужно. Тут и так всё прекрасно)
Комментарий удален модератором
Он слишком глуп, как раз он не нормальный.
За московский Спартак нельзя, но за московский цска, конечно же, можно. Гений логики
Ему,кроме СКА и ЦСКА ,за других нельзя- тесть наругает
Военнослужащий ?
Полнейшая чушь, огромное количество людей, родившихся в Питере (как и по всей России) болеют за Спартак, особенно старшего поколения.
Комментарий скрыт
Я несколько лет назад в Самаре молодых ребят из Питера встретил. Приехали на игру Спартака с Крыльями. ))
Чушь,довольно много знаю людей кто выросли в Питере и болеют за Спартак,еще со времен Романцева.
Ещё полно таких со времён Бескова!
Я настолько стар, что помню баскетбольный и волейбольный Спартаки из Петербурга. У баскетболистов, кстати, история - огого.
волейбольный Автомобиль с Платоновым, но относился к обществу Спартак и не менее крутой чем баскетбольный с Кондрашиным, впрочем и женский во времена Овечкиной жару давал тресту трамваев из Риги.
блоггер головного мозга
Не показывайте ему канал КБ Питер он расстроится )
да! ))))
Так он скажет, что это сборище ненормальных
Баскетбольный "Спартак" - краса и гордость Петербурга брал, а не покупал ЕК, когда звенит был никем
Уничтожение баскетбольного «Спартака» - стыд и позор для тех, кто это допустил. Впрочем, очень многие молодые люди из Питера, с кем беседовал, не знают ни Белова, ни Кондрашина, ни ленинградский «Спартак».
Хуже того, многие не знают кто такая Таня Савичева.
Ради красного словца выставил себя идиотом. Какая к черту ненависть с рождения? Максимум, на чем эта ненависть у подавляющего большинства основана - это дебильный спор, чей клуб самый популярный и народный. У кого эта ненависть с рождения? У школоты 15-летней?
Ни один нормальный человек не следит за этим шлаком называемым Медиалигой.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
