Lit Energy против 2Drots, «Амкал» сыграет с «Банкой». Расписание заключительного тура регулярки НаПике

Расписание и результаты восьмой игровой недели НаПике.

Опубликовано расписание заключительной игровой недели регулярки НаПике.

НаПике, восьмая неделя

21 марта, суббота

«Амкал» – «Банка» – начало в 16:30

«Народная Команда» – «Без Предела» – начало в 18:30

«БроукБойз» – «Эгриси» – начало в 20:30

22 марта, воскресенье

ФК «10» – «Дружина» – начало в 15:00

Lit Energy – 2Drots – начало в 17:00

СКА – Fight Nights – начало в 19:00

Матчи проходят в Москве в манеже «Академия Будущего».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
