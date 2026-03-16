Lit Energy против 2Drots, «Амкал» сыграет с «Банкой». Расписание заключительного тура регулярки НаПике
Расписание и результаты восьмой игровой недели НаПике.
Опубликовано расписание заключительной игровой недели регулярки НаПике.
НаПике, восьмая неделя
21 марта, суббота
«Амкал» – «Банка» – начало в 16:30
«Народная Команда» – «Без Предела» – начало в 18:30
«БроукБойз» – «Эгриси» – начало в 20:30
22 марта, воскресенье
ФК «10» – «Дружина» – начало в 15:00
Lit Energy – 2Drots – начало в 17:00
СКА – Fight Nights – начало в 19:00
Матчи проходят в Москве в манеже «Академия Будущего».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
