Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о стычке ЦСКА и «Балтики» (0:1) в конце матча 21-го тура Мир РПЛ.
В концовке игры тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
«В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профессионального футбола – колхоз какой-то. И один тренер, и второй устроили колхоз.
Так себя вести нельзя, в первую очередь должно быть уважение к футболу, к игрокам и к себе. Я понимаю, что хочется как можно больше показать себя, но не такими колхозными выходками.
Такое поведение показывает, что люди уходят далеко от футбола», – заявил Булыкин.
Булыкин, ты сам то хоть раз был в колхозе? В колхозах живут вполне приличные люди, такие же как в городах, ни чем не хуже.
Ляпнул, что он теперь будит мальчишом плохишом, и тем самым открыл ящик пандоры🤷♂️.
Теперь каждый уважающий себя претендент на звание самого самого из плохишей будет вытворять всё что угодно, лишбы ему жена, или подруга по несчастью, вечером шепнула,- я видела по ТВ, ты сегодня был плохим..., очень, очень плохим мальчиком...🤭🤣