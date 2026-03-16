  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»
11

Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»

Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: Оба тренера устроили колхоз.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о стычке ЦСКА и «Балтики» (0:1) в конце матча 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке игры тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. 

«В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профессионального футбола – колхоз какой-то. И один тренер, и второй устроили колхоз.

Так себя вести нельзя, в первую очередь должно быть уважение к футболу, к игрокам и к себе. Я понимаю, что хочется как можно больше показать себя, но не такими колхозными выходками.

Такое поведение показывает, что люди уходят далеко от футбола», – заявил Булыкин.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoЭнрике Кармо
logoФабио Челестини
logoWinline Медиалига
logoЦСКА
logoДмитрий Булыкин
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нет устроил как он сказал тренер наш, родной да еще и струсил. Закатал рукава и как увидел, что испанец его ждет - просто побежал за спинами опять выкрикивая оскорбления. Это ему на всю жизнь позор и видео в сети )
Ответ T622222
Нет устроил как он сказал тренер наш, родной да еще и струсил. Закатал рукава и как увидел, что испанец его ждет - просто побежал за спинами опять выкрикивая оскорбления. Это ему на всю жизнь позор и видео в сети )
Он италощвейцарец)
Ответ IlyaGrain
Он италощвейцарец)
Все италошвейцарцы немного испанцы😀
Да, это челестини выбил мяч на трибуны
Что ##### за мода, называть что то непотребное колхозом?
Булыкин, ты сам то хоть раз был в колхозе? В колхозах живут вполне приличные люди, такие же как в городах, ни чем не хуже.
Дим, варежки сними!
для медиалиги это хорошо потому что медиалига колхоз?
Почему это колхоз, сразу колхоз 😄.. а в колхозе что, не люди живут..
А я вот думаю, что во всем Соболев виноват...).
Ляпнул, что он теперь будит мальчишом плохишом, и тем самым открыл ящик пандоры🤷‍♂️.
Теперь каждый уважающий себя претендент на звание самого самого из плохишей будет вытворять всё что угодно, лишбы ему жена, или подруга по несчастью, вечером шепнула,- я видела по ТВ, ты сегодня был плохим..., очень, очень плохим мальчиком...🤭🤣
Ну талай понятно колхоз.а селемтини европеец и вот так вот увидел изнанку рпл
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
