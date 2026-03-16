Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»

Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: Оба тренера устроили колхоз.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о стычке ЦСКА и «Балтики» (0:1) в конце матча 21-го тура Мир РПЛ .

В концовке игры тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профессионального футбола – колхоз какой-то. И один тренер, и второй устроили колхоз.

Так себя вести нельзя, в первую очередь должно быть уважение к футболу, к игрокам и к себе. Я понимаю, что хочется как можно больше показать себя, но не такими колхозными выходками.

Такое поведение показывает, что люди уходят далеко от футбола», – заявил Булыкин.

