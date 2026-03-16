Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»
Основатель ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, как в сети появились слухи о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в медиафутбольную команду.
– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что медиафутбол его клиента не особо интересует. В разговоре с Артемом вы почувствовали, что позиция изменилась?
– С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный.
Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в «Десятку».
Он сказал: «Если я закончу, то приду к тебе». Завершилось все моей фразой: «Скоро Дзюба закончит и придет в ФК «10». Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.
– После этого Артем вам не писал?
– Сказал: «Ты че натворил?» Я ответил ему: «Медийку тебе поднял». Он согласился: «Да, мне ее немножко не хватает».
С Артемом всегда приятно общаться в том плане, что он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг, – сказал Мусагалиев.
