  • Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»
Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»

Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?».

Основатель ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, как в сети появились слухи о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в медиафутбольную команду.

– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что медиафутбол его клиента не особо интересует. В разговоре с Артемом вы почувствовали, что позиция изменилась?

– С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный.

Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в «Десятку».

Он сказал: «Если я закончу, то приду к тебе». Завершилось все моей фразой: «Скоро Дзюба закончит и придет в ФК «10». Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.

– После этого Артем вам не писал?

– Сказал: «Ты че натворил?» Я ответил ему: «Медийку тебе поднял». Он согласился: «Да, мне ее немножко не хватает».

С Артемом всегда приятно общаться в том плане, что он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг, – сказал Мусагалиев.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Руки ещё быстрее.
быстрый, но глупый
И самая быстрая рука
и самые быстрые руки на диком западе
Артём в карман отнюдь не за словом лезет! :)
Мусагалиева, как и его дружка Дорохова стало слишком много
Кто-нибудь хоть раз слышал от Дзюбы какой-то тонкий прикол, где нужно хоть немного включить мозг? Отвечать быстро много ума не надо, сложнее ответить так, чтоб это было и действительно смешно, но при этом не лежало на поверхности
У него еще руки быстрые, но это уже совсем другая история…
Любитель, совместитель, дилетант,
Все эти прозвища сношу без гнева.
Да, я не мастер, да, я долетал
Не до седьмого, до шестого неба.
Седьмое небо- это блеск и лоск,
И ангельские, нелюдские звуки.
Шестое небо- это ясный мозг
И честные, мозолистые руки. )))
