  • Экс-чемпиона UFC Джона Джонса планируют пригласить в медиафутбольный турнир НаПике: «Мы сделаем все, чтобы он сыграл»
Экс-чемпиона UFC Джона Джонса планируют пригласить в медиафутбольный турнир НаПике: «Мы сделаем все, чтобы он сыграл»

Боец UFC Джон Джонс может сыграть в медиафутбольном турнире НаПике.

Заместитель директора департамента развития ФНЛ, технический директор WINLINE МФЛ Дмитрий Кортава рассказал о планах пригласить экс-бойца UFC Джона Джонса сыграть в медиафутбольном турнире НаПике.

– Когда брали Fight Nights в НаПике, было ощущение, что Шара Буллет точно приедет. Впереди последний тур, приедет ли он?

– По Шаре не знаю. Ведутся переговоры с его менеджером. Сейчас мы все вместе работаем над тем, чтобы к нам приехал Джон Джонс. Он приезжает в Россию, и мы сделаем все, чтобы он здесь сыграл.

Если он приезжает на неделю позже, то мы что-нибудь придумаем, чтобы Джон Джонс был в НаПике, – сказал Кортава.

Джон Джонс – бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю организации. Последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024-го – он победил техническим нокаутом Стипе Миочича.

В этом году 38-летний американец стал тренером одной из команд в бойцовском реалити-шоу ALF Reality.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. За Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Некласико»
Главное обьясните Джонсу, что это не Американский футбол. Я на сколько знаю у него братья двже НФЛ играли.
Пусть он вашей медиалиге наваляет и выведет из строя побольше народу, может тогда этот цирк немного приутихнет
в чем прикол пригласить Джонса? Тут на спорте 70% пользователей считают карьеру Мостового посредственной. Так что даст медиа футболу Джонс? Кроме того, что потешить себя тем кто сейчас тратить выделенные бабки спонсором. У нас есть Хабиб, Ислам, братья Емельяненко, Шлем, Тактаров, но почему-то организаторы , считают что для молодежи болельщиков Джонс это величина в медиа футболе
в чем прикол пригласить Джонса? Тут на спорте 70% пользователей считают карьеру Мостового посредственной. Так что даст медиа футболу Джонс? Кроме того, что потешить себя тем кто сейчас тратить выделенные бабки спонсором. У нас есть Хабиб, Ислам, братья Емельяненко, Шлем, Тактаров, но почему-то организаторы , считают что для молодежи болельщиков Джонс это величина в медиа футболе
Так в этом и дело. Главное - хайп. Любым способом, любой ценой. А бывшие звёзды UFC стоят буквально копейки.
Так в этом и дело. Главное - хайп. Любым способом, любой ценой. А бывшие звёзды UFC стоят буквально копейки.
а в чем хайп? Кто знает Джонса из малолеток болел медиа футболу? ты хочешь сказать, что условный Горлукович меньше известен чем Джонс?
Да. Давайте. Подкиньте американцу русских деньжат. Он же меньше чем за миллион долларов даже чихнуть не захочет.
