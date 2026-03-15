Экс-чемпиона UFC Джона Джонса планируют пригласить в медиафутбольный турнир НаПике: «Мы сделаем все, чтобы он сыграл»

Боец UFC Джон Джонс может сыграть в медиафутбольном турнире НаПике.

Заместитель директора департамента развития ФНЛ, технический директор WINLINE МФЛ Дмитрий Кортава рассказал о планах пригласить экс-бойца UFC Джона Джонса сыграть в медиафутбольном турнире НаПике .

– Когда брали Fight Nights в НаПике, было ощущение, что Шара Буллет точно приедет. Впереди последний тур, приедет ли он?

– По Шаре не знаю. Ведутся переговоры с его менеджером. Сейчас мы все вместе работаем над тем, чтобы к нам приехал Джон Джонс. Он приезжает в Россию, и мы сделаем все, чтобы он здесь сыграл.

Если он приезжает на неделю позже, то мы что-нибудь придумаем, чтобы Джон Джонс был в НаПике, – сказал Кортава.

Джон Джонс – бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю организации. Последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024-го – он победил техническим нокаутом Стипе Миочича.

В этом году 38-летний американец стал тренером одной из команд в бойцовском реалити-шоу ALF Reality.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. За Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев . За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.