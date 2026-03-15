Мусагалиев о Дзюбе: «Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен играть в профи»

Азамат Мусагалиев: Артем Дзюба не может думать о медиафутболе.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Акрона » Артема Дзюбы в «Десятку ».

«Информация про завершение карьеры Дзюбы и его трансфер в ФК «10» абсолютно вырваны из контекста и докручены фантазией автора этой новости. Если я это и говорил, то это было с огромной долей иронии, комментируя игру Дзюбы. Что-то вроде: «Тема уже не бегает, наверное, пора его в «Десятку» забирать». Мы с ним иногда говорим об этом и смеемся.

Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен продолжать играть [в профи]. Надеюсь, у него в планах тренерская карьера или стажировка. Он должен еще побыть в профспорте. В любом случае «Десятка» пойдет ему навстречу, если понадобится поддержать форму», – сказал президент ФК «10».

ФК «10» – медиафутбольный клуб комика Азамата Мусагалиева. За «Десятку» выступают экс-защитник «Локо» Брайн Идову и экс-защитник «Динамо» Никита Чичерин. Главный тренер команды – Денис Лактионов. Клуб – обладатель WINLINE Кубка Лиги и Суперкубка-2025.