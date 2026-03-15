0

Мусагалиев о Дзюбе: «Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен играть в профи»

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в «Десятку».

«Информация про завершение карьеры Дзюбы и его трансфер в ФК «10» абсолютно вырваны из контекста и докручены фантазией автора этой новости. Если я это и говорил, то это было с огромной долей иронии, комментируя игру Дзюбы. Что-то вроде: «Тема уже не бегает, наверное, пора его в «Десятку» забирать». Мы с ним иногда говорим об этом и смеемся.

Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен продолжать играть [в профи]. Надеюсь, у него в планах тренерская карьера или стажировка. Он должен еще побыть в профспорте. В любом случае «Десятка» пойдет ему навстречу, если понадобится поддержать форму», – сказал президент ФК «10».

ФК «10» – медиафутбольный клуб комика Азамата Мусагалиева. За «Десятку» выступают экс-защитник «Локо» Брайн Идову и экс-защитник «Динамо» Никита Чичерин. Главный тренер команды – Денис Лактионов. Клуб – обладатель WINLINE Кубка Лиги и Суперкубка-2025.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Матч! Медиафутбол»
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoДенис Лактионов
logoБрайн Идову
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoНикита Чичерин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Дзюбы о будущем: «О Медиалиге речи не идет, он не готов заканчивать с футболом. Артем может поиграть еще год как минимум, решение будет принято в конце сезона»
11 марта, 15:51
Дзюба закончит карьеру летом и будет играть за ФК «10» Мусагалиева («КБ телега»)
11 марта, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
Блогер Алексей Столяров: «Ни один нормальный человек, родившийся в Питере, не будет болеть за «Спартак». Я за хоккейный СКА и футбольный ЦСКА»
15 минут назад
Lit Energy против 2Drots, «Амкал» сыграет с «Банкой». Расписание заключительного тура регулярки НаПике
53 минуты назад
Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»
сегодня, 11:20
Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»
сегодня, 10:05
Экс-чемпиона UFC Джона Джонса планируют пригласить в медиафутбольный турнир НаПике: «Мы сделаем все, чтобы он сыграл»
вчера, 18:54
СКА обыграл Lit Energy, «Эгриси» выиграли у Fight Nights. Результаты НаПике
вчера, 18:01
«Шел 695-й день, как мы хозяева 2Drots». ФК «10» выложил пост после победы над 2D
вчера, 15:03
Блогер Кукояка сыграет за 2Drots против ФК «10»
вчера, 11:59
Гасилин о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА: «Это антиреклама нашего футбола. Мы часто говорим про скандалы в Медиалиге, но вот что творится в РПЛ»
вчера, 11:08
Гооге о том, что «Дружина» приехала вшестером на матч с «Амкалом»: «Это неуважение не только к команде, но и к лиге. Это неуважение ко всему, что здесь происходит!»
вчера, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
13 марта, 15:05
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
11 марта, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
28 февраля, 18:21Видео
Рекомендуем