«Шел 695-й день, как мы хозяева 2Drots». ФК «10» выложил пост после победы над 2D
ФК «10» выложил издевательский пост в телеграм-канале после победы над 2Drots в НаПике (9:8).
«Всех с победой! Шел 695-й день, как мы хозяева 2Drots», – говорится в посте «Десятки».
Последний раз команды встречались в первом туре МФЛ-5. Встреча закончился со счетом 3:0 в пользу команды Азамата Мусагалиева.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал ФК «10»
