Гасилин о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА: «Это антиреклама нашего футбола. Мы часто говорим про скандалы в Медиалиге, но вот что творится в РПЛ»
Экс-форвард «Зенита» и руководитель «Банки» Алексей Гасилин высказался о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).
В концовке игры главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
«Ситуация на последних минутах матча «Балтики» и ЦСКА – антиреклама нашего футбола. Кармо и Челестини не сдержались: умелая провокация переросла в выяснение отношений, а в ход пошли руки и угрозы – это плохо, это нужно осуждать, и я буду одним из первых, кто осудит сторону ЦСКА.
Мы часто говорим про скандалы в Медиалиге, но вот что творится в РПЛ – профессионалы поддаются эмоциям. Выбил мяч Талалаев, хорошо, не трать время – возьми у боллбоев другой мяч и организуй голевую атаку. Так ты и накажешь «Балтику» – результативным действием. Толчок – не результативное действие. Никогда», – написал Гасилин.
Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»
Скажите нам Гасилин, предположим болбой с мячиком, был на растоянии вытянутой руки, то для чего тогда совершается, с ваших слов "умелая провокация"?) Какой в ней смысл, если Кармо возмет мяч у болбоя и организует результативную атаку? Какая разница каким из двух мячей?)
Зачем Талалаев выбивал мяч? Зачем Талалаеву потребовалась с ваших слов "умелая провокация"? Раскажите нам. Нам очень интересно услышать).
Но боюсь, что сказать вам будит не чего...🤷♂️😁 Так как ни какого болбоя поблизости там не было. Талалаев это прекрасно видел. И совершил с ваших слов "умелую провокацию". На которой вы почемуто не акцентируете своё внимание, а тужитесь его представить таким образом, что бы внимание читателя было переключено с действий Талалаева на действия Кармо. Ай, ай, ай, ай... Как не хооошо выходит...)).
