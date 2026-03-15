  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
24

Гасилин о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА: «Это антиреклама нашего футбола. Мы часто говорим про скандалы в Медиалиге, но вот что творится в РПЛ»

Экс-форвард «Зенита» и руководитель «Банки» Алексей Гасилин высказался о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке игры главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Ситуация на последних минутах матча «Балтики» и ЦСКА – антиреклама нашего футбола. Кармо и Челестини не сдержались: умелая провокация переросла в выяснение отношений, а в ход пошли руки и угрозы – это плохо, это нужно осуждать, и я буду одним из первых, кто осудит сторону ЦСКА.

Мы часто говорим про скандалы в Медиалиге, но вот что творится в РПЛ – профессионалы поддаются эмоциям. Выбил мяч Талалаев, хорошо, не трать время – возьми у боллбоев другой мяч и организуй голевую атаку. Так ты и накажешь «Балтику» – результативным действием. Толчок – не результативное действие. Никогда», – написал Гасилин.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Алексея Гасилина
logoБалтика
logoАлексей Гасилин
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoЭнрике Кармо
logoЦСКА
logoБанка
logoФабио Челестини
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это творится не во всей рпл, а только в матчах с участием определенного клуба и тренера.
Гасилин быстро бежит за мячом, остаются последние минуты матча. Тут чел, который типа тренер поворачивается к нему задом и со все дури выбивает мяч. Гасилин мило улыбается, ничё страшного, ну дайте, пож, мячик что ли 😄 кто его в эксперты посадил. В актёры ему надо, там может вывезет, если кто текст напишет ему.
Ответ Светлана Агейкина
Комментарий скрыт
Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Чего же тогда Талалай залюсил
Так Талалайке максимум в медиалиге и место, судя по его поведению
Ответ King_X
Поскорей бы его туда, действительно прям его место
Гасилин такуй умныыыыыйййййй..., прям диву даешься).
Скажите нам Гасилин, предположим болбой с мячиком, был на растоянии вытянутой руки, то для чего тогда совершается, с ваших слов "умелая провокация"?) Какой в ней смысл, если Кармо возмет мяч у болбоя и организует результативную атаку? Какая разница каким из двух мячей?)
Зачем Талалаев выбивал мяч? Зачем Талалаеву потребовалась с ваших слов "умелая провокация"? Раскажите нам. Нам очень интересно услышать).
Но боюсь, что сказать вам будит не чего...🤷‍♂️😁 Так как ни какого болбоя поблизости там не было. Талалаев это прекрасно видел. И совершил с ваших слов "умелую провокацию". На которой вы почемуто не акцентируете своё внимание, а тужитесь его представить таким образом, что бы внимание читателя было переключено с действий Талалаева на действия Кармо. Ай, ай, ай, ай... Как не хооошо выходит...)).
И ни слова о провокаторе. О Талалаеве.
Хорош Гасилин! На букву…
Читал, читал, всё пытался найти, а где же хоть какая-то речь, ну про то, что Талалаев спровоцировал на все эти действия. Не увидел. Виноваты Челестини и Кармо, ага. Именно Челестини заставил Талалаева выбить мяч в сторону трибуны, а Кармо заставил потом Талалаева показать "стряхивание с руки" в адрес Челестини. А Талалаев бедный, повёлся на мошенников и сделал. Эх, по головке его тогда надо погладить и министром каким-нибудь назначить.
Просто Талалаеву надо найти команду в каком-нибудь чемпионате, который проходит по системе лето-зима или зима-лето. В чемпионатах которые проходят по системе осень-весна или весна-осень у него крыша едет из-за сезонных обострений)))
А я так думаю, что ситуация накалилась из-за крайне сильного дисбаланса нарушений и отсутствия существенных наказаний. Балтика очень много фолила, но никаких карточек...
Так не надо рекламировать эту медиа лигу.
Было круто и эмоционально.Привыкли некоторые смотреть балет,когда за любое касание желтая или красная,судейство теперь по скриншотам,а игроки как курицы бегают с руками за спиной,прикрывают рот футболками,боясь,что любую фразу могут понять не так.Лично мне такой театральный футбол все менее интересен.Тут за долгое время получил эмоции и накал.Да,Талалаев псих,но он делает шоу, вон второй день уже все про это говорят.Медийно полностью затмил центральный матч тура Зенит-Спартак))
Ответ Гамарджоба Генацвале
бредятина какая-то, к черту футбол да здравствует медийность!)) да здравствуют удары, подножки и травмы!
Ответ Astin
В итоге травма за матч только у игрока Балтики Менделя, все остальные в порядке
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
