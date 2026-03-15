Гасилин о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА: «Это антиреклама нашего футбола. Мы часто говорим про скандалы в Медиалиге, но вот что творится в РПЛ»

Гасилин о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА: это антиреклама нашего футбола.

Экс-форвард «Зенита » и руководитель «Банки » Алексей Гасилин высказался о стычке в матче «Балтика » – ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке игры главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Ситуация на последних минутах матча «Балтики» и ЦСКА – антиреклама нашего футбола. Кармо и Челестини не сдержались: умелая провокация переросла в выяснение отношений, а в ход пошли руки и угрозы – это плохо, это нужно осуждать, и я буду одним из первых, кто осудит сторону ЦСКА.

Мы часто говорим про скандалы в Медиалиге , но вот что творится в РПЛ – профессионалы поддаются эмоциям. Выбил мяч Талалаев, хорошо, не трать время – возьми у боллбоев другой мяч и организуй голевую атаку. Так ты и накажешь «Балтику» – результативным действием. Толчок – не результативное действие. Никогда», – написал Гасилин.

