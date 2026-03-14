Медиафутболист Рзаев дебютировал в кулачных боях Top Dog. Его нокаутировали в первом раунде

Медиафутболист Мушвиг Разев проиграл в дебютном кулачном бою в лиге Top Dog.

Боец Илья Салихов отправил Рзаева в нокаут ударом в челюсть в первом раунде.

В 2025-м Мушвиг участвовал в бойцовском турнире по кикбоксингу среди медиафутболистов. Он вышел против защитника Fight Nights Эмирхана Таривердиева по прозвищу Эль Матадор и победил нокаутом в первом раунде.

В прошлом Рзаев – профессиональный футболист. Он левый защитник, провел 8 матчей во Второй лиге за «Солярис».

С 2022-го выступал в клубах WINLINE Медиалиги: ФК «Деньги», «БроукБойз», СКА, 2Drots и «Матч ТВ». С конца 2025-го Муш – свободный агент.