  • «Я мечтаю сыграть за Prime Squad. По УЗИ сухожилие здоровое, нет надрывов, но есть боль». Слон о возвращении на поле
Слон: Я мечтаю сыграть за Prime Squad.

Президент Prime Squad, экс-полузащитник 2Drots Слон рассказал о восстановлении после травмы.

«Мне говорят, что шансы продолжить карьеру – 50/50. Есть хроническое воспаление сухожилия, которое может уходить годами.

По УЗИ сухожилие здоровое, нет надрывов. Но есть боль. Я сейчас сделал все: уколы, физиопроцедуры. Начинаю тренироваться.

Если здоровье позволит, я буду играть, я хочу играть, я мечтаю сыграть за Prime Squad. И я не согласен с 50/50. Я чувствую, что у меня есть ресурс. Я сделаю все, чтобы к сезону я смог играть.

Я делаю все возможное, чтобы быть игроком. Не игроком-президентом. Когда мы зашли на футбольное поле, там мы просто футболисты», – сказал Слон.

Prime Squad – новый медиафутбольный клуб, основанный бывшими игроками 2Drots. Команда претендует на участие в МФЛ-7.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Prime Squad
logo2Drots
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoWinline Медиалига
травмы
logoPrime Squad
