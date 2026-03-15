Гооге о том, что «Дружина» приехала вшестером на матч с «Амкалом»: «Это неуважение не только к команде, но и к лиге. Это неуважение ко всему, что здесь происходит!»

Форвард «Дружины» Антон Гооге высказался о том, что на матч против «Амкала» приехало всего шесть человек из команды.
«Это неуважение со стороны людей, которые не приехали сегодня на игру, не только к своей команде, но и к лиге. Это неуважение ко всему, что здесь происходит! Это отвратительно! Это ни нож в спину, ни предательство, но как после этого иметь что-то общее с людьми, общаться и здороваться в одном коллективе? Понимаю, что кто-то поехал на ЛФЛ зарабатывать копейку, но рыгать всю игру против «Амкала», у которых в четыре раза больше игроков, – ужасно.
Кому нужно, чтобы «Дружина» вышла в плей-офф? Судя по сегодняшней игре, самой «Дружине» это не нужно. Думаю, лиге «Дружина» тоже не нужна в плей-офф», – сказал Гооге.
«Амкал» разгромил «Дружину» в НаПике – 18:3.