Ари: «Не думаю о возвращении в профессиональный футбол. Работа в «Торпедо» для меня на первом месте»
Ари: не думаю о возвращении в профессиональный футбол.
Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари не думает о возвращении в профессиональный футбол.
«Хотел бы возобновить карьеру футболиста? Мне нужно будет хорошо подготовиться к этому.
Но на самом деле не думаю о возвращении в профессиональный футбол. Я сейчас сфокусирован на своей основной работе в «Торпедо». Для меня это на первом месте», – сказал Ари.
Сейчас Ари является спортивным директором «Торпедо».
Напомним, Ари выступал за «Броуков» в FONBET Кубке России и WINLINE Медиалиге в 2025 году.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Sport24
3 комментария
В торпедо у него очевидно задачи другие, просто ждёт подходящего момента а пока у него пила наготове.
Когда он там выполнял хоть какие-то должностные обязанности?
в 70 лет уже умирать пора, а не в футбол играть!
