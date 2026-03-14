Ари: «Не думаю о возвращении в профессиональный футбол. Работа в «Торпедо» для меня на первом месте»

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари не думает о возвращении в профессиональный футбол.

«Хотел бы возобновить карьеру футболиста? Мне нужно будет хорошо подготовиться к этому.

Но на самом деле не думаю о возвращении в профессиональный футбол. Я сейчас сфокусирован на своей основной работе в «Торпедо». Для меня это на первом месте», – сказал Ари.

Сейчас Ари является спортивным директором «Торпедо».

Напомним, Ари выступал за «Броуков» в FONBET Кубке России и WINLINE Медиалиге в 2025 году.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Sport24
В торпедо у него очевидно задачи другие, просто ждёт подходящего момента а пока у него пила наготове.
Когда он там выполнял хоть какие-то должностные обязанности?
в 70 лет уже умирать пора, а не в футбол играть!
