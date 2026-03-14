Дмитрий Кортава: «Медиалига – хороший трамплин для многих игроков, не заигравших до 20 лет в профессиональном футболе»

Дмитрий Кортава: Медиалига – трамплин, чтобы попробовать силы в проффутболе.

Заместитель директора департамента развития ФНЛ и технический директор WINLINE МФЛ Дмитрий Кортава высказался о трансферах из Медиалиги в профессиональный футбол.

«Переход Скоропупа в «Урал-2» только доказывает, что все люди развиваются по-разному.

В детско-юношеском футболе мы привыкли к тому, что из-за турнирных систем ребята должны развиваться именно так, как сказано в формате регламента.

Допустим, у тебя есть год. Если ты в юношестве на определенном этапе не соответствуешь необходимому уровню – все, ты условно плохой футболист и заиграть тебе не суждено!

На самом деле, часто у людей происходит более позднее формирование, будь это мышечный корсет, нервная система или психическое состояние.

Здесь мы видим именно такой пример. Благодаря приходу в Медиалигу Скорый спокойно дозрел, пройдя через комфортную и интересную среду тренировок, игр.

Надо также отметить, что был хороший уровень сопротивления и тренировочного процесса, чтобы и в футбольном плане происходило развитие.

Если говорить об истории Прокопа – я уверен, он все еще может играть на профессиональном уровне. И для многих футболистов, у кого там не получилось до возраста 20 лет, я считаю, Медиалига – очень хороший трамплин, чтобы расти, развиваться и затем снова иметь шанс попробовать силы в профессиональном футболе», – сказал Кортава.

Напомним, Илья Скоропупов перешел из ФК «10» в «Урал-2». Это первая профессиональная команда в карьере 23-летнего хавбека.

