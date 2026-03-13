«БроукБойз» – это Calvin Klein. Пытаются выглядеть дорого-богато, но как будто ты только трусы себе и купишь». Герман сравнил медиакоманды с брендами

Герман Эль Класико: «Броуки» – это Calvin Klein, хотят выглядеть дорого-богато.

Президент «Амкала » Герман Эль Класико сравнил медиакоманды с брендами одежды.

«2Drots – это Zara, потому что это чистый масс-маркет. То, что максимальному количеству людей должно нравиться. Там недорого, не так изысканно, но это хорошо скопированный тренд.

Знаете, как работают Zara и другие подобные компании? Они копировали стиль супердорогих брендов, делали что-то в похожих цветах. Поэтому 2D для меня – просто идеальный масс-маркет, с хорошей точки зрения.

«Десятка» – Dsquared2, потому что это такой бренд, который косит под люкс, но при этом остается суперневостребованным среди тех, кто действительно шарит за люкс. Есть те, кто хочет выглядеть как Balenciaga, Gucci и Versace, но у них не получается, и вот они как Dsquared – для тех людей, у которых есть деньги, но нет вкуса.

Нас хочу сравнить с Nike, потому что мы – везде, но и с Uniqlo, потому что «просто, но качественно». Это тот девиз, который хочется соблюдать в том, что мы делаем.

«Броуки » – Calvin Klein, потому что каждый себе в жизни должен позволить трусы этой марки. Для меня это жесточайшая ассоциация, так как они пытаются выглядеть дорого-богато, но как будто ты только трусы себе и купишь, да и то, скорее всего, неоригинальные. Потому что зачем покупать трусы за 5 тысяч рублей, если можно заказать такие на Wildberries?

«Литы» – это Burberry, потому что это достаточно дорогой бренд, но при этом он сам себе на уме, чисто британский стиль. Они сами себе придумали моду, сами ей следуют, у них свои тренды какие-то суперотдельные. Мне кажется, что есть из-за Миши Литвина этот вайб – что он супердорогой, богатый, но отдельный от всех остальных.

«СиндЕкат » – «Азия 71». Думаю, это идеальное сравнение, потому что они делают неплохо, но остаются региональными ребятами. «Азия 71», кстати, тоже из Екатеринбурга. Мы с ними хорошо дружим, делали коллабы даже», – сказал Герман.