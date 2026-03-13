«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
Алексей Шумских стал игроком «Народной Команды».
Бывший защитник «Ротора» Алексей Шумских перешел в «Народную Команду» из WINLINE Медиалиги.
Клуб объявил о подписании 35-летнего защитника.
Ранее Шумских выступал за «Ротор», «Арсенал Тулу», «Торпедо» и «Пари НН». У защитника 233 матча в Первой лиге.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
