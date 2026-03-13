2Drots, «БроукБойз», «Родина Медиа». Осипов назвал топ-3 команды Медиалиги за все время
Осипов назвал топ-3 команды МФЛ за все время: 2D, «Броуки», «Родина Медиа».
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов назвал топ-3 лучших команд в МФЛ по своему мнению.
– Топ-3 лучшие команды МФЛ за всю историю?
– 2Drots, «БроукБойз» и, допустим, «Родина Медиа».
– 3 лучших футболиста МФЛ за всю историю?
– Маврин, Сычев и Слон.
– Какой финал был лучшим?
– Первый финал МФЛ.
– Лучший хайлайт МФЛ?
– Буллит Сергея Шаюнова, – сказал Осипов.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Prime Squad
