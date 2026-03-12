«О, Мистер Бист!» Марсело перепутал Германа Эль Класико с самым популярным в мире блогером

Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Марсело перепутал президента «Амкала» Германа Эль Класико с MrBeast.

Герман посетил матч ретро-составов между «Реалом» и «Барселоной» в США. Блогер взял автографы у Марсело, Луиша Фигу, Клода Макелеле, Гути и других звезд.

«О, Мистер Бист! Очень похож. Смотри – Мистер Бист!» – сказал Марсело.

На ютуб-канале MrBeast 471 млн подписчиков. Он является самым популярным блогером в мире.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Амкала»
Ну наверное не перепутал, а просто пошутил 🤷🏻
Какие счастье, что я не знаю ни одного ни другого))))
Ответ Футболшоу
Какие счастье, что я не знаю ни одного ни другого))))
да, странно, что в пещере интернет у вас еще как-то ловит)
Ответ forza_loko94
да, странно, что в пещере интернет у вас еще как-то ловит)
У меня пещерный интернет немножко для другого используется, зачем мне тратить свое время на всяких клоунов кривляющихся в камеру?
