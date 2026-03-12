«О, Мистер Бист!» Марсело перепутал Германа Эль Класико с самым популярным в мире блогером

Марсело перепутал Германа Эль Класико с самым популярным в мире блогером MrBeast.

Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала » Марсело перепутал президента «Амкала » Германа Эль Класико с MrBeast.

Герман посетил матч ретро-составов между «Реалом» и «Барселоной» в США. Блогер взял автографы у Марсело, Луиша Фигу , Клода Макелеле , Гути и других звезд.

«О, Мистер Бист! Очень похож. Смотри – Мистер Бист!» – сказал Марсело .

На ютуб-канале MrBeast 471 млн подписчиков. Он является самым популярным блогером в мире.