«О, Мистер Бист!» Марсело перепутал Германа Эль Класико с самым популярным в мире блогером
Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Марсело перепутал президента «Амкала» Германа Эль Класико с MrBeast.
Герман посетил матч ретро-составов между «Реалом» и «Барселоной» в США. Блогер взял автографы у Марсело, Луиша Фигу, Клода Макелеле, Гути и других звезд.
«О, Мистер Бист! Очень похож. Смотри – Мистер Бист!» – сказал Марсело.
На ютуб-канале MrBeast 471 млн подписчиков. Он является самым популярным блогером в мире.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Амкала»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну наверное не перепутал, а просто пошутил 🤷🏻
Какие счастье, что я не знаю ни одного ни другого))))
да, странно, что в пещере интернет у вас еще как-то ловит)
У меня пещерный интернет немножко для другого используется, зачем мне тратить свое время на всяких клоунов кривляющихся в камеру?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем