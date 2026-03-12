Смолов о «Спартаке»: «В команде очевидный дисбаланс. Много атакующих игроков с хорошим уровнем, а сзади полнейшее несоответствие»

Смолов о «Спартаке»: в команде очевидный дисбаланс.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара » и «БроукБойз » Федор Смолов поделился мнением о «Спартаке ».

«У меня сформировалось впечатление по «Спартаку». В команде очевидный дисбаланс. Очень много атакующих игроков с хорошим уровнем мастерства и потенциалом. А сзади полнейшее несоответствие.

Сколько они пропустили за последние три игры? 10 мячей? Играя с «Сочи», «Динамо » и «Акроном ». «Сочи » и «Акрон» забили им пять голов. А могли забить больше», – сказал Смолов.