«Будут ответные матчи, финал до двух побед». Егоров о нововведениях в плей-офф НаПике

Руководитель НаПике и президент «Броуков» Дмитрий Егоров рассказал, какие нововведения могут быть в плей-офф НаПике.

«Матчи будут играться до победного гола – без серии буллитов. В случае ничьей в тай-брейке лучшие игроки команд сыграют 1 на 1 – вратари не смогут выходить за пределы штрафной площади

В плей-офф будут ответные матчи. В финале может быть серия из двух или трех матчей. Зал арендован заранее и проводить финал в один день, когда ты еще платишь за второй, экономически невыгодно.

Я бы хотел, чтобы финал прошел в один матч, но понимаю экономическую выгоду и это интересно – два матча, две супервывески, мы такое еще не пробовали», – сказал руководитель НаПике.

Также Егоров сообщил, что перед финалом могут провести матч всех звезд.

Ранее Николай Осипов анонсировал донатную систему в плей-офф. За активность болельщиков команды будут получать преимущество.

Напомним, групповой этап НаПике завершится 22 марта, финал пройдет 4-5 апреля.