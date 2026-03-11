Маврин готов тренировать Prime Squad, если получится совмещать работу с игрой за «Амкал»
Хавбек «Амкала» Василий Маврин готов тренировать Prime Squad.
Футболист согласен на работу при условии, что ему разрешат продолжить выступление за «Амкал».
Бюджет Prime Squad на тренерский штаб составляет 400 тысяч рублей.
Prime Squad – новый медиафутбольный клуб, который анонсировал участие в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги.
Его руководители – экс-игроки 2Drots Слон и Сэмио.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Prime Squad
