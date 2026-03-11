Смолов о Соболеве: «Последовательно, что в «Зените» все майлстоуны откладываются»

Федор Смолов отреагировал на пост Александра Соболева в соцсетях по поводу сотого гола в карьере.

После гола в ворота «Оренбурга» Соболев написал пост: «Тише едешь – дальше будешь! Клуб 100». И объявил о вступлении в «Клуб Григория Федотова».

Соболев действительно забил сто голов в официальных играх, но по правилам клуба Федотова учитываются не все голы: в Кубке России в счет идут только мячи, забитые на стадиях с участием клубов РПЛ. А у Соболева есть дубль за «Томь» в 1/32 против омского «Иртыша» (4:0).

Сейчас у нападающего «Зенита» 98 мячей в зачет клуба.

«Вообще абсолютно последовательно в контексте этого клуба, что чуть майлстоуны откладываются.

Юбилейный год, юбилейный гол – все впереди у них», – сказал Смолов.

