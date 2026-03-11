Смолов о Соболеве: «Последовательно, что в «Зените» все майлстоуны откладываются»

Федор Смолов отреагировал на пост Александра Соболева в соцсетях по поводу сотого гола в карьере.

После гола в ворота «Оренбурга» Соболев написал пост: «Тише едешь – дальше будешь! Клуб 100». И объявил о вступлении в «Клуб Григория Федотова».

Соболев действительно забил сто голов в официальных играх, но по правилам клуба Федотова учитываются не все голы: в Кубке России в счет идут только мячи, забитые на стадиях с участием клубов РПЛ. А у Соболева есть дубль за «Томь» в 1/32 против омского «Иртыша» (4:0).

Сейчас у нападающего «Зенита» 98 мячей в зачет клуба.

«Вообще абсолютно последовательно в контексте этого клуба, что чуть майлстоуны откладываются.

Юбилейный год, юбилейный гол – все впереди у них», – сказал Смолов.

Соболев зачислил себя в клуб Григория Федотова. Но немного поторопился
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Пожалуйста, отведите его в школу на урок русского языка или к врачу это же надо корректировать - невозможно
Ответ T622222
Пожалуйста, отведите его в школу на урок русского языка или к врачу это же надо корректировать - невозможно
Такое часто бывает, когда играешь все время в копьютерные игры с подростками, уровень твоего развития останавливается
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Такое часто бывает, когда играешь все время в копьютерные игры с подростками, уровень твоего развития останавливается
В игры не играю, но вряд ли это детская тема .
Насколько помню -- это что-то типа дедлайна или запалнированного срока окончания каких-то работ технических, на сленге айтишников
Ответ Никита Румянцев
Что?
Весна у него
Ответ Никита Румянцев
Что?
Что-что. Майлстоун через плечо
( извиняюсь).
Фёдор, ты что, крэйзи?
Ничто так не раздражает как использование англицизмов безграмотными людьми, которые по-английски и двух слов не свяжут.
Ответ Гуго Оберштейн
Ничто так не раздражает как использование англицизмов безграмотными людьми, которые по-английски и двух слов не свяжут.
Погоди. Но он же связал. Майл и Стоун. Ровно два слова
Ответ Гуго Оберштейн
Ничто так не раздражает как использование англицизмов безграмотными людьми, которые по-английски и двух слов не свяжут.
Ради справедливости, Смолов прекрасно английский знает и читал он очевидно больше многих спортсменов)
Федечка-людоедочка ладно бы в Англии поиграл, а так его этим словечкам только армяне в Краснодаре могли научить
- Одно слово, фигурист!
-Так он же футболист!
- Да? А какая разница?!
Твою паненку, как и гол Филимонова всю жизнь помнить буду … майлстоунер ёпта
Твой майлстоун, Федя, был когда ты с Хорватией решил выпендриться и панёнкой вратарю в руки накинул. Вот майлстоун, так майлстоун! Такую падлянку никогда не забыть!
Ответ hartum
Твой майлстоун, Федя, был когда ты с Хорватией решил выпендриться и панёнкой вратарю в руки накинул. Вот майлстоун, так майлстоун! Такую падлянку никогда не забыть!
это был Флинстоун
Ему бы "Родную речь" для младших классов почитать на ночь.
И как этого олигофрена в футбол пустили?
