Смолов о Соболеве: «Последовательно, что в «Зените» все майлстоуны откладываются»
Федор Смолов отреагировал на пост Александра Соболева в соцсетях по поводу сотого гола в карьере.
После гола в ворота «Оренбурга» Соболев написал пост: «Тише едешь – дальше будешь! Клуб 100». И объявил о вступлении в «Клуб Григория Федотова».
Соболев действительно забил сто голов в официальных играх, но по правилам клуба Федотова учитываются не все голы: в Кубке России в счет идут только мячи, забитые на стадиях с участием клубов РПЛ. А у Соболева есть дубль за «Томь» в 1/32 против омского «Иртыша» (4:0).
Сейчас у нападающего «Зенита» 98 мячей в зачет клуба.
«Вообще абсолютно последовательно в контексте этого клуба, что чуть майлстоуны откладываются.
Юбилейный год, юбилейный гол – все впереди у них», – сказал Смолов.
Насколько помню -- это что-то типа дедлайна или запалнированного срока окончания каких-то работ технических, на сленге айтишников
( извиняюсь).
-Так он же футболист!
- Да? А какая разница?!