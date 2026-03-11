Смолов о рояле дома: «Хотел приобрести базовые уроки, но не дошли руки. Пока я только сажаю за него дочку, она бьет по клавишам»

Смолов о рояле дома: Хотел приобрести базовые уроки, но не дошли руки.

У Федора Смолова дома есть рояль.

«Приобрел рояль, чтобы научиться на нем играть. Но пока я только сажаю за него дочку, она бьет по клавишам. И на какие-то мероприятия звал музыкантов. Они приходили, настраивали. Потом проходили вечера под их аккомпанемент.

Я хотел какие-то базовые уроки приобрести, но пока что-то не доходили руки. Но сейчас свободного времени стало побольше, поэтому, может быть, и начну», – сказал Смолов.