Федор Смолов: «Бывало, с 3 ночи до 8 утра играл в компьютер, а в 9 ехал на тренировку. Если выходной, спишь до 3 часов дня»

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов признался, что может всю ночь играть в компьютерные игры.

«Играю в основном вечером, когда все ложатся спать. Могу и до утра поиграть.

Когда дочь только родилась, начался отпуск, и я играл до 6 утра. После такого спишь до 3 часов дня. Когда был один во время карьеры, в выходной мог так же играть. 

Бывало такое, что играешь всю ночь в компьютер, потому что не можешь заснуть. Бывало, что не спал и ехал на тренировку.

Когда матчи два раза в неделю, особенно в «Краснодаре», где жарко, заканчивали играть в 11 вечера. Пока вернулся домой, пока поел, пока сделал процедуры, – в три часа ночи садишься играть, до восьми поиграл, а в девять утра уже поехал на тренировку», – сказал Смолов.

Смолов показал свой компьютер: «Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры. Мне сделали стол с ПК внутри»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Рум Турист»
Наглядная разница спортивного режима Криштиану Роналду и центрфорварда с 6 забитыми мячами за первые 100 матчей в карьере
Ответ AntonIQ
Комментарий скрыт
Ответ AntonIQ
Недавно было. "Раджа Наингголан: «Говорили, если бы я не пил и не курил, мог бы играть в «Реале», но без своего образа жизни я был бы несчастлив." Каждый сам выбирает, от чего удовольствие получать
потом остановки в центре поля с уэльсами и паненки с хорватами
Ответ Тимофей Панов
И ладно бы, если б это был талантливый и перспективный футболист. А так все носились с ним как с гением. А по факту, очень ограниченный средний паспортист. То же самое и про Кокорина можно сказать.
Бывало, с 3 ночи до 8 утра играл в компьютер, а потом обсирался в четвертьфинале чемпионата мира
Ответ Василий Малышкин
Комментарий скрыт
Ответ Кузя Гитарист
Кузь, но не каждый додумывается в открытую заявлять, что он клал на профессионализм и своих болельщиков, денежка ведь и так капает.
Вот что отличает профессиональных футболистов от российских
Ответ Паша Булаев
Лимит для того и нужен, чтоб они выспаться могли на лавочке.
Ответ Паша Булаев
Дембеле: базаришь, братан
Дочь родилась - играл в комп до утра. Примерный папа, помощник мамин.
Ответ pashko
а чего нет? ребенок ночью проснется - жене не вставать
а днем перевахтовка
Ответ Egobrain
Максимум на паузу поставит, чтобы разбудить, а скорее всего просто орать будет "Ребёнок проснулся".
В целом оно и видно, что у некоторых футболистов дотка и кс получаются лучше, чем непосредственно футбол.
А мы за таких болели, а у этого всегда физика проседала, ибо дряблый дрищ, в верховую не мог.
Какое счастье, что больше ему на футбол отвлекаться не нужно.
Ответ Алексей Полиенков
Да. Футбол бедному всё мешал, под ногами путался.
Откровенность это хорошо, но возможно лучше бы промолчать про "с 3 до 8" .....
Рекомендуем
Главные новости
Основатель «МЯЧ Production» Журавлев: «Думал о создании команды в Медиалиге, но понял, что не смогу уделять ей нужное количество времени»
сегодня, 18:03
Дмитрий Егоров: «Для меня МФЛ-1 круче, чем матч «Амкал» – 2Drots 2 мая»
сегодня, 12:50
«БроукБойз» – это Calvin Klein. Пытаются выглядеть дорого-богато, но как будто ты только трусы себе и купишь». Герман сравнил медиакоманды с брендами
сегодня, 11:08
2Drots, «БроукБойз», «Родина Медиа». Осипов назвал топ-3 команды Медиалиги за все время
сегодня, 09:08
Бой Эдамса против стримера Шаха Лав Сосы на турнире «Медиафутбол против всех» не состоится. Поединок Кудряшова с Goody – главный в карде
вчера, 18:04
Основатель «МЯЧ Production» Журавлев об Уткине: «Человек создал индустрию спортивной журналистики в России. Все топ-комментаторы прошли через него»
вчера, 18:03
Федор Смолов: «В 28 я перестал курить кальян. После игры можно выкурить сигару. Это расслабляет и относительно не вредно»
вчера, 16:12
Маврин не будет тренировать Prime Squad. Ранее футболист «Амкала» заявлял о готовности возглавить команду
вчера, 15:01
«О, Мистер Бист!» Марсело перепутал Германа Эль Класико с самым популярным в мире блогером
вчера, 13:42Видео
Смолов о «Спартаке»: «В команде очевидный дисбаланс. Много атакующих игроков с хорошим уровнем, а сзади полнейшее несоответствие»
вчера, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
сегодня, 15:05
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
11 марта, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Камил Гаджиев: «Однажды два фаната 2Drots мне начали орать: «2D выиграют!» Я развернулся, взял их за уши и начал выкручивать»
1 марта, 11:48
Легенда ЦСКА Кузнецов возглавил баскетбольный Hoops на товарищеский матч. У клуба больше 6 млн подписчиков
28 февраля, 20:48
Батраков приехал на матч НаПике через 1,5 часа после игры «Локомотив» – «Пари НН»
28 февраля, 18:21Видео
Рекомендуем