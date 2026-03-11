Дзюба закончит карьеру летом и будет играть за ФК «10» Мусагалиева («КБ телега»)

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба может закончить профессиональную карьеру летом этого года.

«По моей информации, Дзюба уже окончательно решил, что закончит карьеру летом 2026-го, и, скорее всего, будет играть за ФК «10» Азамата Мусагалиева », – сообщает телеграм-канал «КБ телега».

Контракт 37-летнего Дзюбы с командой из Тольятти рассчитан до конца нынешнего сезона.

В одном из недавних интервью форвард допустил, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ . Сейчас клуб идет на 11-м месте в таблице с 21 очком в 20 играх.

В 2024 году Дзюба сыграл на медиафутбольном турнире Т-Лига в составе своей команды Mandalorian Team, с которой в итоге стал чемпионом.

В финальном матче против «Амкала» в одном из эпизодов после фола на игроке команды соперника Чужом началась перепалка: Антон послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот