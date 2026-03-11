Дзюба закончит карьеру летом и будет играть за ФК «10» Мусагалиева («КБ телега»)
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба может закончить профессиональную карьеру летом этого года.
«По моей информации, Дзюба уже окончательно решил, что закончит карьеру летом 2026-го, и, скорее всего, будет играть за ФК «10» Азамата Мусагалиева», – сообщает телеграм-канал «КБ телега».
Контракт 37-летнего Дзюбы с командой из Тольятти рассчитан до конца нынешнего сезона.
В одном из недавних интервью форвард допустил, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ. Сейчас клуб идет на 11-м месте в таблице с 21 очком в 20 играх.
В 2024 году Дзюба сыграл на медиафутбольном турнире Т-Лига в составе своей команды Mandalorian Team, с которой в итоге стал чемпионом.
В финальном матче против «Амкала» в одном из эпизодов после фола на игроке команды соперника Чужом началась перепалка: Антон послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.
