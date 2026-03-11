  • Смолов показал свой компьютер: «Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры. Мне сделали стол с ПК внутри»
Смолов показал свой компьютер: «Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры. Мне сделали стол с ПК внутри»

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов показал кабинет и компьютер в своей квартире.

«Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры на компьютере. Плюс у меня тут все профессионально.

Мне сделали проект стола с компьютером внутри, все запаковано. Есть усилители для колонок, сами колонки, два монитора.

До этого был небольшой деревянный стол. Сейчас для игр, стриминга более чем достаточно», – рассказал Смолов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Рум Турист»
Такое ощущение, что Смолов в развитии остановился на уровне семиклассника
Почему ?
Федя не останавливался. Он только стремится к этому уровню.
Кабинет чтобы играть))) Всегда думал что наоборот, работать...
Гении мыслят совершенно по-другому. Этим они и отличаются от всех.
у него буквально всю жизнь работа - играть
в футбол или в КС - какая разница
Хотелось бы осмотреть ещё ванную и туалет.
А также камбэчную и паненочную комнаты.
Интересуешься унитазами?😀
Человеку сорок лет, но как будто 12...
Какой то нубский уровень. Настоящие профи играют на телевизоре величиной в полстены и аудиосистемой
