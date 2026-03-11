Смолов показал свой компьютер: «Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры. Мне сделали стол с ПК внутри»

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз » Федор Смолов показал кабинет и компьютер в своей квартире.

«Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры на компьютере. Плюс у меня тут все профессионально.

Мне сделали проект стола с компьютером внутри, все запаковано. Есть усилители для колонок, сами колонки, два монитора.

До этого был небольшой деревянный стол. Сейчас для игр, стриминга более чем достаточно», – рассказал Смолов.