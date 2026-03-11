Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»

Павел Яковлев оценил шансы «Спартака» против «Зенита».

Бывший хавбек «Спартака», капитан «БроукБойз» Павел Яковлев оценил шансы красно-белых в предстоящем матче Мир РПЛ против «Зенита».

«Следующий матч против «Зенита » будет определяющим. Если «Спартак» на выезде обыграет петербургский «Зенит», тогда появится возможность хотя бы подумать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места.

Перед стартом второго круга в это с трудом верилось, но сейчас, учитывая, как складывается ситуация, шансы есть. Беспокоит отсутствие Угальде из-за перебора желтых карточек – это явная потеря. Думаю, полноценно заменить его не получится, практики не хватает. Но продолжаем верить.

«Спартак» веселый, интересный, но его критикуют из-за большого количества пропущенных мячей. И это действительно настораживает. Мячи пропущены не из-за того, что соперник создавал сумасшедшие комбинации, а из-за стандартов или индивидуальных ошибок. Хочется, чтобы эти ошибки поскорее убрали.

В матче с «Зенитом» такие моменты он не простит. Это будет игра за шесть очков для московского «Спартака », – отметил Яковлев.