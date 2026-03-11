  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Смолов о религии: «Родители привели меня в церковь в детстве. В ходе карьеры я посещал ее 1-2 раза в неделю, сейчас отдалился, но есть ощущение, что камбэчу»
Видео
72

Федор Смолов рассказал об отношении к религии.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал об отношении к религии.

«Большая часть икон – подарки от родителей. Что-то я сам покупал. Сначала иконы стояли в детской, но это было немного странно. Теперь они в кабинете. Вот эта икона – царицы Феодоры, потому что Лору (дочь Федора – Спортс’’) мы покрестили под этим именем.

Родители привели меня в церковь в детстве. Сейчас у них есть и паломнические туры. Они изучают религию, прям воцерковленные, блюдут все посты.

Сейчас я немного отдалился, но на протяжении всей карьеры часто ходил в церковь – раз-два в неделю. Сейчас реже. Но внутри есть ощущение, что я камбэчу. Внутри будто есть потребность снова туда вернуться», – сказал Смолов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Рум Турист»
logoБроукБойз
религия
logoФедор Смолов
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я впервые увидел рядом слова "церковь" и "камбэчу".
Ответ Фут.Боль
Просто Федор невероятно начитанный. Не то что мы с вами
Ответ Фут.Боль
не «камшот» и ладно
Камбэчить в церкви - грешно.
Ответ Александр Милосавлевич
Смотря какой у этой церкви фабрик, какие детейлс
Ответ Александр Милосавлевич
Федор "Бенедикт" Камбэч
Сделайте уже наконец "Толковый словарь Смолова"
Ответ funnynerd21
Бестолковый словарь Смолова
Ответ funnynerd21
Причем на пару с Загитовой
36 лет человеку.
Ответ Max9999
Комментарий скрыт
Ответ fatei4
Больше похоже, что Кэшбек вырос на общении с инстасамками. Вряд ли он за юмор шарит, хотя бы уровня КК.
Если он придет в церковь и батюшке скажет «Я камбэкнулся», то можно и кадилом по голове получить.
Ответ LifeStream
Не факт, поп может оказаться таким же.
"есть ощущение, что я камбэчу"

Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите ©
- Святой отец,я грешен!
- Ты не просто грешен,ты предан анафеме после матча с Хорватией!
Великий камбэк в церковь. Скоро наберёт свой прайм перед богом.
Главную паненку не юзать возле алтаря
Джизуз тоже камбэкнет.
И заэррэйнжит Ласт Джаджмент.
- Джезус камбэк!
- Рили камбэк!
Ответ serenada
Ахахха, хорош
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
