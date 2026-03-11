Смолов о религии: «Родители привели меня в церковь в детстве. В ходе карьеры я посещал ее 1-2 раза в неделю, сейчас отдалился, но есть ощущение, что камбэчу»
Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал об отношении к религии.
«Большая часть икон – подарки от родителей. Что-то я сам покупал. Сначала иконы стояли в детской, но это было немного странно. Теперь они в кабинете. Вот эта икона – царицы Феодоры, потому что Лору (дочь Федора – Спортс’’) мы покрестили под этим именем.
Родители привели меня в церковь в детстве. Сейчас у них есть и паломнические туры. Они изучают религию, прям воцерковленные, блюдут все посты.
Сейчас я немного отдалился, но на протяжении всей карьеры часто ходил в церковь – раз-два в неделю. Сейчас реже. Но внутри есть ощущение, что я камбэчу. Внутри будто есть потребность снова туда вернуться», – сказал Смолов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Рум Турист»
Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите ©
- Ты не просто грешен,ты предан анафеме после матча с Хорватией!
Главную паненку не юзать возле алтаря
И заэррэйнжит Ласт Джаджмент.
- Рили камбэк!