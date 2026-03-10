Собчак отговорила Смолова от покупки квартиры с террасой. Федор сказал: «Очень много геморроя с уборкой снега. Хотел летом дышать свежим воздухом, смотреть на Москву»

Ксения Собчак отговорила Федора Смолова от покупки квартиры с террасой.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз » Федор Смолов рассказал, как телеведущая Ксения Собчак отговорила его от покупки квартиры с террасой.

«Была задача купить квартиру с террасой. Я рассматривал только такие варианты. Но меня отговорила Ксения Собчак.

Когда она брала у меня интервью, рассказала, что у нее была квартира с террасой. И если терраса на втором этаже, то смысла в этом вообще нет.

Очень много геморроя [с уборкой] с учетом количества снега. Должны каждый день приходить люди и убирать, должен быть водосток соответствующий. Проблем много, а пользуешься редко.

Хотел летом выходить на террасу и дышать свежим воздухом, смотреть на Москву», – сказал Смолов.