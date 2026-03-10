  • Спортс
Собчак отговорила Смолова от покупки квартиры с террасой. Федор сказал: «Очень много геморроя с уборкой снега. Хотел летом дышать свежим воздухом, смотреть на Москву»

Ксения Собчак отговорила Федора Смолова от покупки квартиры с террасой.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал, как телеведущая Ксения Собчак отговорила его от покупки квартиры с террасой.

«Была задача купить квартиру с террасой. Я рассматривал только такие варианты. Но меня отговорила Ксения Собчак.

Когда она брала у меня интервью, рассказала, что у нее была квартира с террасой. И если терраса на втором этаже, то смысла в этом вообще нет.

Очень много геморроя [с уборкой] с учетом количества снега. Должны каждый день приходить люди и убирать, должен быть водосток соответствующий. Проблем много, а пользуешься редко.

Хотел летом выходить на террасу и дышать свежим воздухом, смотреть на Москву», – сказал Смолов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Рум Турист»
64 комментария
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Так летом же нет снега
А геморрой — есть
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Так летом же нет снега
как и свежего воздуха в Москве
Это как к футболу относится???? Скорее в раздел Новостройки
Ответ T622222
Это как к футболу относится???? Скорее в раздел Новостройки
Полезные советы от Ксюши и Феди!
Ответ T622222
Это как к футболу относится???? Скорее в раздел Новостройки
В разделе: конный спорт
После этого он решил взять консультацию у Долиной.
Нужно обладать техникой Месси, чтобы лавировать между новостями про Собчак, Самойлову, Джигана.
И судя по наличию тут этого коммента, я такой техникой не обладаю((
Спортс, хватит засорять свой портал всяким мусором!
Ответ Полуэктов Пётр
Нужно обладать техникой Месси, чтобы лавировать между новостями про Собчак, Самойлову, Джигана. И судя по наличию тут этого коммента, я такой техникой не обладаю(( Спортс, хватит засорять свой портал всяким мусором!
бойся своих желаний! а то сейчас спортс впаяет тебе бан, чтобы не засорять портал ))
Ответ Полуэктов Пётр
Нужно обладать техникой Месси, чтобы лавировать между новостями про Собчак, Самойлову, Джигана. И судя по наличию тут этого коммента, я такой техникой не обладаю(( Спортс, хватит засорять свой портал всяким мусором!
А чем ещё засорять? Только мусором.
Дышать "свежим" воздухом и смотреть на Москву можно и с обычного балкона, даже окно в комнате подойдёт.
Да попросил бы у Собянина реагентов, посыпал полведра, на зиму бы хватило.
Чтобы дышать чистым воздухом, на Москву надо смотреть по телевизору, а не через окно
Ответ Wokulski
Чтобы дышать чистым воздухом, на Москву надо смотреть по телевизору, а не через окно
Вообще не смотреть на Москву
Дышать свежим воздухом в Москве?????🤣
Этой зимой точно было бы весело с террасой
С террассой надо брать на Камчатке.
