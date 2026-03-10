Видео
Федор Смолов: «Благодаря Галицкому все, что связано с «Краснодаром», опережает развитие города лет на 50»

Федор Смолов: все, что связано с «Краснодаром», опережает развитие города.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о впечатлениях от жизни в Краснодаре.

Форвард ранее выступал за футбольный клуб «Краснодар», с которым в 2025 году выиграл чемпионат России.

«Мне было тяжело жить в Краснодаре. Большое количество пробок. Город сложно поменять, чтобы переделать дороги, а машин и людей становится все больше.

Все, что связано с «Краснодаром», благодаря Сергею Галицкому, опережает развитие города лет на 50. Все, что связано с инфраструктурой стадиона, парка, базы, – это просто вау. Одна из лучших баз мира, возможно.

Но город, например, парк, где очень красиво и хочется погулять, то мы с дочкой ездили туда только по утрам в понедельник. С 2-3 часов дня до парка нужно было добираться час сорок. Сначала туда, потом ждать до 9-10 вечера, чтобы пробки сошли и возвращаться обратно. А в 10 ребенок уже ложится спать. Либо полтора часа по пробкам возвращаться. И получается, что приезжаешь туда, чтобы провести там час-полтора.

Плюс много людей, а футболистов «Краснодара» очень быстро узнают – спокойно не погуляешь. Болельщики клуба на меня обижаются за то, что я говорил о некомфортном пребывании в городе», – сказал Смолов.

Помимо «Краснодара», Федор также выступал за «Динамо», «Локомотив», «Анжи», «Сельту» и другие клубы. В прошлом году он играл за медиафутбольную команду «БроукБойз» в Fonbet Кубке России.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Рум Турист»
Краснодар то еще захолустье. Кроме парка и стадиона там вообще ничего хорошего нет, вот реально. А самое смешное, что там есть — «краснодарские патрики». Можете в инсте вбить, угарнете.

Стереотипы оказались истиной, шок.
Комментарий скрыт
Даже, если сравнивать с Ростовом-на-Дону
краснодар это просто станица, случайно стихийно разросшаяся для города, столица деревень
Про Саратов было в похожем ключе - большая деревня.
Краснодар симпатичный город, со своим колоритом, неплохими ресторанами и совсем неплохой медициной. Девушки прикольные)
Как архитектор, поправлю. Не симпатичный, а уютный. Архитектурный хаос делает специфический колорит. Хотя по окраинам город действительно ужасен.
Надо было главного архитектора города и кое-каких господ из мэрии посадить, чтобы за взятки не давали разрешение на хаотичную застройку в стиле "на мое усмотрение" и тогда все было бы в порядке, хотя тут есть большие сомнения, в том плане, что в России это вряд ли возможно.
Проблема нашего города: просто невероятный рост, на который не рассчитаны ни коммуникации, ни дороги. Ну и полное попустительство властей, которые разрешают бесконтрольную стройку, без оглядки в том числе на архитектуру.

Изначальная концепция Краснодара — это да, этакая станица. 20 лет назад ещё был теплый, уютный город, словно все друг друга знают. Ни пробок, ничего.

Сейчас я переехал отсюда в село в 40 км и кайфую. Всех знаешь, пробок нет, чистый воздух. Красота! А жить в этом городе сейчас никакого желания... Приезжаю чисто маму проведать.
Я служил в Подмосковье в Одинцово, Дорохово и т.д. На Кубани все страницы зажиточные, а в Подмосковье был в деревне, когда своего беглеца искали, где полы земляные. Избы деревянные, я такие только в кино видел, 19 век. "Каждый кулик" хвалит свое болото". А вообще, я не понимаю людей, которые негативно отзываются о том или ином городе, в частности о Краснодаре. Уважаемые гости, если вам не нравится Краснодар, то и не приезжайте сюда, кстати, пробок будет меньше.
И о чем это говорит?
О том, что если отъехать от Москвы км 100, то будет такой срач, которого на Кубани с 20-х годов не встретишь.
Главный минус Краснодара - кубаноиды
Ну это же бред - взять и назвать миллион человек куьаноидами. По логике, если меня обидит москвич я могу уравнять всю Москву по нему. Это неправильно.
Для жителей Челябинска специального термина почему-то не придумали. Для жителей Твери, Омска, Хабаровска или Костромы тоже. А вот кубаноиды есть. Значит не бред.
Краснодар был отличным уютным зелёным городом года до 2012. На тот момент, приезжая из Ростова, мне Краснодар значительно больше нравился именно своей провинциальной размеренностью. Сейчас же это просто филиал ада- город, который хочет казаться чем-то большим, чем есть на самом деле. Да и понаехавшее северное быдло его также в лучшую сторону не меняет.
Тише, тут люди не верят, что не верят в массовые переезды
Краснодар это станица юга!
"Ростов"
Достаточно по ул. Красная пойти и офигеть от количества архитектурных стилей)) Про окраины вообще не говорю)) А поселок Российский - ваще красота((
"офигеть от количества архитектурных стилей".
Отсутствие стиля - это тоже своего рода стиль, сказал главный архитектор города принимая очередную взятку)))
Я смотрю, ты специалист по взяткам? Часто давал или брал?
С 2-3 часов дня до парка нужно было добираться час сорок.это смотря откуда ехать.30-40 мин в это время по сути ехать машине из любой точки города до парка.
