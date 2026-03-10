Федор Смолов: «Благодаря Галицкому все, что связано с «Краснодаром», опережает развитие города лет на 50»

Федор Смолов: все, что связано с «Краснодаром», опережает развитие города.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о впечатлениях от жизни в Краснодаре.

Форвард ранее выступал за футбольный клуб «Краснодар », с которым в 2025 году выиграл чемпионат России.

«Мне было тяжело жить в Краснодаре. Большое количество пробок. Город сложно поменять, чтобы переделать дороги, а машин и людей становится все больше.

Все, что связано с «Краснодаром», благодаря Сергею Галицкому, опережает развитие города лет на 50. Все, что связано с инфраструктурой стадиона, парка, базы, – это просто вау. Одна из лучших баз мира, возможно.

Но город, например, парк, где очень красиво и хочется погулять, то мы с дочкой ездили туда только по утрам в понедельник. С 2-3 часов дня до парка нужно было добираться час сорок. Сначала туда, потом ждать до 9-10 вечера, чтобы пробки сошли и возвращаться обратно. А в 10 ребенок уже ложится спать. Либо полтора часа по пробкам возвращаться. И получается, что приезжаешь туда, чтобы провести там час-полтора.

Плюс много людей, а футболистов «Краснодара» очень быстро узнают – спокойно не погуляешь. Болельщики клуба на меня обижаются за то, что я говорил о некомфортном пребывании в городе», – сказал Смолов.

Помимо «Краснодара», Федор также выступал за «Динамо», «Локомотив», «Анжи», «Сельту» и другие клубы. В прошлом году он играл за медиафутбольную команду «БроукБойз» в Fonbet Кубке России.