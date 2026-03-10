АртПо потратил более 3-4 млн рублей на поездки на футбольные ивенты за 2025-й. Блогер встретился с Фергюсоном, Рафиньей, Лапортой и другими звездами

АртПо потратил более 3-4 млн рублей на поездки на футбольные ивенты за 2025-й.

Блогер АртПо, выступающий за СКА Басты, рассказал, сколько потратил денег на поездки на футбольные мероприятия за 2025 год.

– Какие у тебя планы на 2026 год?

– Финал ЛЧ, чемпионат мира и коллаборации с топовыми европейскими футболистами.

– Сколько ты потратил денег на все поездки за прошлый год?

– Больше 3-4 млн рублей.

– Ты подписал контракт с «Родиной». Какой шанс, что ты сыграешь в Первой лиге?

– Очень маленький. Все зависит от тренерского штаба. Если клуб решит задачи, и тренер будет давать всем сыграть, то есть возможность выйти на поле. Но команда стремится выйти в РПЛ , поэтому у меня мало шансов, – сказал АртПо в интервью корреспонденту Спортса’‘.

В 2025-м АртПо посетил церемонию вручения «Золотого Мяча», матч Лионеля Месси за сборную Аргентины , игру ЛЧ «Кайрат » – «Реал » в Мадриде, встретился с футболистами «Барселоны» на их базе и другие мероприятия. Блогер взаимодействовал примерно с 25 звездами футбола за прошедший год.

