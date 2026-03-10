  • Спортс
  АртПо потратил более 3-4 млн рублей на поездки на футбольные ивенты за 2025-й. Блогер встретился с Фергюсоном, Рафиньей, Лапортой и другими звездами
19

АртПо потратил более 3-4 млн рублей на поездки на футбольные ивенты за 2025-й. Блогер встретился с Фергюсоном, Рафиньей, Лапортой и другими звездами

АртПо потратил более 3-4 млн рублей на поездки на футбольные ивенты за 2025-й.

Блогер АртПо, выступающий за СКА Басты, рассказал, сколько потратил денег на поездки на футбольные мероприятия за 2025 год.

– Какие у тебя планы на 2026 год?

– Финал ЛЧ, чемпионат мира и коллаборации с топовыми европейскими футболистами.

– Сколько ты потратил денег на все поездки за прошлый год?

– Больше 3-4 млн рублей.

– Ты подписал контракт с «Родиной». Какой шанс, что ты сыграешь в Первой лиге?

– Очень маленький. Все зависит от тренерского штаба. Если клуб решит задачи, и тренер будет давать всем сыграть, то есть возможность выйти на поле. Но команда стремится выйти в РПЛ, поэтому у меня мало шансов, – сказал АртПо в интервью корреспонденту Спортса’‘.

В 2025-м АртПо посетил церемонию вручения «Золотого Мяча», матч Лионеля Месси за сборную Аргентины, игру ЛЧ «Кайрат» – «Реал» в Мадриде, встретился с футболистами «Барселоны» на их базе и другие мероприятия. Блогер взаимодействовал примерно с 25 звездами футбола за прошедший год.

Спортивный контент, который мы заслужили... но чем?

Кто это кстати?
Ответ drow elf
Спортивный контент, который мы заслужили... но чем? Кто это кстати?
Да неважно.
Ответ drow elf
Спортивный контент, который мы заслужили... но чем? Кто это кстати?
Это наши потраченные минуты и отработанные кпи по медиафутболу
Для таких перелётов не сказать что какие то большие деньги. Попадается в ленте иногда, странный у него контент. ..
Как-то артпох на этого блогера из медиалиги, смотрел несколько его роликов, ну прям на любителя...
Кто это,и зачем нам знать о его тратах?
Спортс. Берем от медийки, чем дадут
Никита Внучков, учись не ставить футбольные теги на подобное УГ
Очень важная информация!
Держите, пожалуйста, в курсе.
А Самойлова сколько потратила чтобы выйти перед Мбаппе?
Комментарий удален модератором
Ответ Idalgo
Комментарий удален модератором
Он и так...
