«Краснодар» сыграет с чемпионом Медиалиги «Амкалом» 28 марта. «Быки» победили 6:1 год назад
«Краснодар» проведет с «Амкалом» товарищеский матч 28 марта.
«Краснодар» сыграет с действующим чемпионом WINLINE Медиалиги «Амкалом».
По информации журналиста Максима Алланазарова, с высокой долей вероятности товарищеский матч состоится 28 марта.
Напомним, «Краснодар» разгромил «Амкал» (6:1) в товарищеском матче в марте прошлого года. Мозес оформил пента-трик.
Ранее «Краснодар» дважды играл против ФК «10» комика Азамата Мусагалиева. Первая встреча завершилась победой «быков» (4:2), второй матч закончился вничью – 2:2.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
В школе, на классном часу эту инфу прогоняйте, тут я думаю это гомно никому не интересно
Я аж полез гуглить где могли Быки победить Амкал 61 год назад!
опять этим паузы на сборные. только только вышли из зимней спячки
вместо лиги чемпионов
Тошнит от медиа лиги и от новостей о ней .. недоспорт для ставок
А нормальные игроки обязаны играть, или тоже толпу отстойников можно заявить?
